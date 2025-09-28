Opera con normalidad el Aeropuerto de Fuerteventura tras desviar tres vuelos por presencia de drones Tres vuelos fueron desviados por seguridad, pero el aeropuerto ya opera con normalidad

La presencia de drones en el entorno del Aeropuerto de Fuerteventura ha obligado en la mañana de este domingo a desviar tres vuelos que tenían previsto aterrizar en la isla y que contaban con origen en Sevilla, Santiago de Compostela y Gran Canaria.

En estos momentos, ya se opera con normalidad, según indican fuentes de Aena a Europa Press.

En concreto, los desvíos se han producido a las islas de Lanzarote (es el caso del vuelo con origen en Santiago de Compostela) y a Gran Canaria.

