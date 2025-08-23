La Oliva toma medidas para proteger la ermita de Puerto Escondido

CANARIAS7 La Oliva Viernes, 22 de agosto 2025, 23:22 Comenta Compartir

Tras la alerta de incendio en la ermita de Puerto Escondido el 13 de agosto, el Ayuntamiento de La Oliva, a través de Patrimonio Histórico con David Hernández, comenzó con las medidas de urgencia en protección de este Bien de Interés Cultural (BIC). Tras extinguirse el fuego, se procedió a solicitar el informe de los daños, avalando así la actuación de urgencia que permita proteger la singular edificación.

La cantería decorada y el dintel fueron las zonas más afectadas del inmueble, donde las llamas alcanzaron, a su vez, una pequeña parte del artesonado de la cubierta.

Con la voluntad de evitar que agentes externos como la lluvia y el viento dañen aún más la estructura, se ha solicitado un informe a la Consejería de Patrimonio Histórico del Cabildo, que declara la necesidad de tomar las medidas. Para ello, se cuenta con el apoyo de la restauradora de Bienes Culturales Cristina Ojeda.

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, destaca la voluntad de seguir tomando las medidas necesarias para conservar cada uno de los elementos del Patrimonio Histórico del municipio: «La rápida actuación ante el incidente que se produjo la semana pasada en la ermita de Puerto Escondido manifiesta, de forma clara, nuestra voluntad desde el gobierno local por preservar los inmuebles del municipio, unos elementos fundamentales en nuestra historia que mantienen viva la tradición y cultura del pueblo majorero».

Por su parte, el concejal de Patrimonio Histórico, David Hernández, manifiesta: «Ya estamos trabajando en coordinación con la Policía Local para la instalación de cámaras de vigilancia en la zona, a la vez que se pone en revisión el proyecto de rehabilitación de esta edificación, con el fin de continuar con la protección del patrimonio en La Oliva.»

El Consistorio ya ha puesto en marcha la solicitud que permita poner en marcha el proceso integral de restauración de la ermita con el fin de que se ejecute con la mayor diligencia y rapidez posible.