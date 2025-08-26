La Oliva repite como el municipio con la vivienda de estreno al mayor precio El metro cuadrado de los inmuebles de nueva construcción continúa en tendencia al alza este año. Puerto del Rosario es el ámbito menos costoso

El metro cuadrado de la vivienda de nueva construcción se paga este verano al precio más alto de siempre en La Maxorata, según informes del portal Idealista, donde no hay referencias sobre Betancuria. Se tienen en cuenta valoraciones de los cinco municipios con más población y mayor oferta inmobiliaria, con La Oliva como el ámbito con los precios más elevados y Puerto del Rosario en la parte opuesta.

Al cierre de julio, por metro cuadrado se pedían en el municipio norteño una media de 3.304 euros por metro cuadrado de inmuebles a estrenar. Y hay opciones de que se eleve la suma en lo que queda de año, vista la tendencia. Con respecto al pasado verano se ha concretado un repunte del 6,7%

En Pájara se pide una media de 2.745 euros por metro cuadrado de un inmueble a estrenar, la estimación más alta de siempre, como en La Oliva. O lo que es lo mismo, se observa en este municipio turístico un aumento del 6,1% entre este verano y el precedente, vistos los informes de Idealista.

En el particular de Antigua se matiza que está el metro cuadrado de la vivienda nueva en estos días a 2.639 euros; igualmente la valoración más alta de la historia en este territorio. La subida porcentual en la comparativa a doce meses se sitúa en el 10,7%.

En lo que tiene que ver con Tuineje, en el estudio se concreta que el metro cuadrado del inmueble de estreno está situado en 2.038 euros. De un año a esta parte la diferencia también en este territorio es más que sustancial, si bien hay que tener que la valoración se hizo al cierre del mes de mayo.

En cuanto a Puerto del Rosario, sigue como el municipio donde la vivienda alcanza los precios más moderados en la Maxorata. El metro cuadrado está 1.836 euros y estuvo en 1.872 al acabar junio. En comparación con hace un año, el repunte es del 15,1%.

Poco que ver con la década pasada

En Antigua llegó a estar el metro cuadrado de la casa a estrenar a 763 euros a finales de 2013; y se pagó a1.218 euros cada metro cuadrado en La Oliva a inicios de 2014. A 1.095 euros llegó a estar el metro cuadrado en Pájara en la primavera de 2015; mientras que en Puerto del Rosario hay quien puede presumir de haber pagado el metro cuadrado, en el otoño de 2014, a 872 euros. Y a 1.083 euros llegó a estar de media el metro cuadrado en Tuineje bien entrado el verano de 2014.

Una década después, los valores se han incrementado en un porcentaje del cien por cien o más en los cinco municipios referidos, con el añadido de que la tendencia sobre la situación de los precios tiene visos de seguir en progresión en la isla a corto y medio plazo.