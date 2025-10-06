La Oliva rehabilita 138 viviendas del núcleo de El Cotillo

El coste para los propietarios será cero. La inversión de 4,1 millones procede del Ministerio de Vivienda (1,8) y el resto del Cabildo y Consistorio

Catalina García Puerto del Rosario Domingo, 5 de octubre 2025, 23:54

Por valor de 4,1 millones de euros, el Ayuntamiento de La Oliva remodelará el núcleo de El Cotillo. El Programa de Actuaciones a Nivel de Barrio (ERRP) incluirá a 138 viviendas del casco, en coordinación con el Cabildo de Fuerteventura y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La rehabilitación de estas 138 casas de El Cotillo será de coste cero para los propietarios. La financiación de esta remodelación correrá a cargo de las arcas municipales y las insulares que aportan más de 1,2 millones de euros, mientras que los 1,8 millones restantes corresponden al Gobierno de España, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Entre las mejoras de este Programa de Actuaciones a Nivel de Barrio (ERRP), destacan la rehabilitación de fachadas y cubiertas, resolviendo problemas de filtraciones y humedad, y la sustitución de carpinterías exteriores por soluciones más eficientes energéticamente. También se incluyen la renovación de las instalaciones de saneamiento, fontanería y electricidad, la mejora de la accesibilidad y la incorporación de energías renovables en instalaciones térmicas para la reducción del consumo y el impacto ambiental.

El concejal de Hacienda y Recaudación del Ayuntamiento de La Oliva, Juan José Rodríguez, explica: «Continuamos con las reuniones de los ERRP para explicar a los vecinos y las vecinas en qué consistirá la actuación de mejora de sus viviendas. Desde la Oficina de Fondos Europeos hacemos posible la puesta en marcha de un proyecto tan importante para nuestro municipio que consigue no solo mejorar la imagen de nuestros pueblos, sino que, además supone una mejora notable en la calidad de vida de los habitantes de la zona».

La rehabilitación de viviendas en El Cotillo está financiado a través de los Programas de Ayuda en Materia de Rehabilitación Residencial y Vivienda Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.

Ampliar La presidenta majorera Lola García y el alcalde Isaí Blanco, en la reunión con los vecinos de las viviendas por rehabilitar. Ayuntamiento de La Oliva