Parlamento de Canarias, en directo: PP y PSOE llevan hoy la bronca por la condonación de la deuda
Momento de la presentación en suelo alemán. C7

La Oliva presume con el nuevo modelo de Cupra dedicado a Tindaya

El vehículo fue presentado en sociedad en Múnich el pasado lunes

CANARIAS7

La Oliva

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:18

La marca automovilística Cupra ha escogido la montaña sagrada de Tindaya para su nuevo modelo. El vehículo, presentado el lunes durante la IAA Mobility 2025 de Múnich, convierte al municipio de La Oliva en protagonista internacional, destacando la singularidad de la que propia de su paisaje, un entorno natural en estado puro.

«Desde el Ayuntamiento nos llena de orgullo que el nuevo Cupra reciba el nombre de la montaña más especial del municipio», según el alcalde, Isaí Blanco.

Por su parte, el concejal de Turismo y Medio Ambiente, David Fajardo, considera que el nuevo coche «otorga a La Oliva una proyección internacional inigualable».

Bajo esta perspectiva, se trasciende la imagen de una Isla relacionada en exclusiva con el turismo de sol y playa, para potenciar otros enclaves en Fuerteventura y, en concreto, en La Oliva como lo es la montaña sagrada de Tindaya; se valora desde el Consistorio.

