Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 28 de agosto de 2025
Infraestructura disponible en Corralejo. C7

La Oliva facilitará la construcción de 125 viviendas en Corralejo

La intervención municipal está orientada a contar con inmuebles de uso social. Se pondrán en funcionamiento un par de zonas de aparcamiento

CANARIAS7

La Oliva

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:17

El Consistorio de La Oliva ha ejecutado acciones, en fechas recientes, de cara a que pueda concretarse la construcción de 125 viviendas, preferentemente de consideración social, en espacios céntricos de Corralejo.

Responde la iniciativa, según se dijo este miércoles por fuentes locales, «a las demandas del pueblo costero de forma directa a través de la cesión de suelo para la construcción de 77 viviendas de alquiler asequible por parte del Instituto Canario de Vivienda (ICV); acción que se suma al proyecto de construcción de 48 viviendas más en Panorama Tres Islas».

«El fin último es garantizar la posibilidad de acceso a una vivienda digna a jóvenes y trabajadores con esta necesidad», en versión municipal. Se tiene en cuenta que en La Oliva se paga la vivienda, sobre todo en la compra, al precio más alto de la isla.

En paralelo, cabe destacar el compromiso con la mejora del estacionamiento en la localidad costera más poblada. En este sentido, el Ayuntamiento habilitará dos nuevas zonas de aparcamiento en Corralejo. Una de ellas, junto a la Estación de Guaguas y otra ubicada en calle Palangre, donde se encontraba antes el CAAF.

«Con estos proyectos damos un primer paso para la mejora de la situación en el municipio», según el alcalde, Isaí Blanco.

