Las obras del Palacio de Justicia estarán adjudicadas en la primavera de 2026 Para la construcción se cuenta con 55 millones de euros, dijo Nieves Lady Barreto en el acto de presentación de la maqueta del inmueble

El próximo año se confía en que estén en marcha las obras del futuro Palacio de Congresos, partiendo de la base de que en la primavera estará adjudicada la iniciativa. Así se dio a entender este miércoles por Nieves Lady Barreto, consejera regional de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad; en el acto de presentación en sociedad de la maqueta del futuro edificio.

Ante la presidenta insular, Lola García; el alcalde capitalino, David de Vera; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, entre otras autoridades; Barreto sentenció que hay garantizada una inversión cifrada en 55 millones de euros.

«Para el Gobierno es una infraestructura prioritaria y por eso hemos trabajado conjuntamente para tener por fin un terreno y adaptar el proyecto a la nueva parcela», consideró la consejera, añadiendo que «estamos en el inicio de la adjudicación de la obra del edificio que albergará todas las unidades judiciales existentes; esperamos tenerla adjudicada al finalizar el primer trimestre del próximo año, para poder empezar su construcción». Deberá estar en cuatro años.

Ante la maqueta del futuro Palacio de Justicia de Fuerteventura, hecha a escala 1:100, dispuesta en el hall principal del Cabildo, dijo asimismo Barreto que la nueva gran edificación servirá para mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales y la atención a la ciudadanía; con una infraestructura judicial moderna, accesible y dimensionada.

De un concurso de ideas

El proyecto original nació de un concurso de ideas en 2018. Inicialmente estaba previsto en una parcela en la calle Manuel Velázquez Cabrera cedida por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Sin embargo, diferentes circunstancias relacionadas con la aprobación del proyecto de compensación del ámbito provocaron la reducción de la superficie disponible en la parcela original y la modificación de los usos del suelo colindante, lo que obligó a buscar un suelo que se ajustara mejor a las necesidades.

Fruto de las gestiones, el Cabildo cedió suelo entre la avenida Juan de Bethencourt y las calles Antonio Espinosa y Lucha Canaria, con una superficie aproximada de 4.800 metros cuadrados destinada a uso administrativo. Está próxima la culminación del expediente de aceptación de la cesión por la Dirección General de Patrimonio y Contratación.

Contará el nuevo edificio judicial, a partir de 2030, con dos plantas bajo rasante, así como cuatro sobre rasante. Y tendrá una superficie útil aproximada de 21.000 metros cuadrados.

En el sótano menos dos se ubicarán las instalaciones y servicios, el aparcamiento, los archivos y la sección forense del IML, mientras que en el sótano menos uno se situarán también plazas de aparcamiento, instalaciones, la zona de seguridad con calabozos y dependencias policiales y el juzgado de guardia.

La planta baja albergará el acceso principal y los servicios generales, mientras que en la primera planta estarán el Registro Civil, la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, la Sección Clínica Forense del IML, los despachos, las salas de vistas incluidas las de bodas, las dependencias profesionales y de colegios, la oficina judicial y otros servicios. La segunda planta acogerá oficinas judiciales y servicios, y la tercera planta oficinas judiciales, fiscalía, servicios y un espacio reservado para futuras ampliaciones.