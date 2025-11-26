Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Pleno del Parlamento, en directo: debate de las enmiendas a la totalidad de PSOE, NC y Vox a los Presupuestos de 2026
Costa Calma, en el municipio de Pájara. Javier Melián / Acfi Press

Objetivo: que Costa Calma pague «un precio razonable» por el agua

El Ayuntamiento de Pájara solicita al Cabildo de Fuerteventura que valore la entrada de Costa Calma en el CAAF ante «la falta de calidad y el excesivo precio» del servicio

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:26

El Ayuntamiento de Pájara solicita al Cabildo de Fuerteventura que valore la entrada de Costa Calma en el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF). El Consistorio busca de abaratar «el excesivo costo» que deben pagar los vecinos y las vecinas por este servicio de primera necesidad.

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Aguas, Alexis Alonso, recalca que se ha estado trabajando en el coste del ciclo del agua y explica que el procedimiento ya ha pasado por varios trámites de publicación. Ahora se trasladan al Gobierno de Canarias unas autorizaciones y al CAAF «la ayuda necesaria para ofrecer a la ciudadanía el servicio adecuado, debido al posible desabastecimiento del suministro», apunta.

Pájara busca garantizar el abastecimiento de agua «con la calidad debida y a un coste razonable» en Costa Calma, da por sentado el alcalde Alejandro Jorge

