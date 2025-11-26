Objetivo: que Costa Calma pague «un precio razonable» por el agua
Puerto del Rosario
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:26
El Ayuntamiento de Pájara solicita al Cabildo de Fuerteventura que valore la entrada de Costa Calma en el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF). El Consistorio busca de abaratar «el excesivo costo» que deben pagar los vecinos y las vecinas por este servicio de primera necesidad.
El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Aguas, Alexis Alonso, recalca que se ha estado trabajando en el coste del ciclo del agua y explica que el procedimiento ya ha pasado por varios trámites de publicación. Ahora se trasladan al Gobierno de Canarias unas autorizaciones y al CAAF «la ayuda necesaria para ofrecer a la ciudadanía el servicio adecuado, debido al posible desabastecimiento del suministro», apunta.
Pájara busca garantizar el abastecimiento de agua «con la calidad debida y a un coste razonable» en Costa Calma, da por sentado el alcalde Alejandro Jorge