El Oasis Camp enseña la dieta de las tortugas gigantes: lechuga y col lombarda

Esta semana ha culminado el Oasis Camp 2025, en La Lajita, en el municipio de Pájara, una propuesta de campamento infantil única en el panorama educativo nacional. Se trata de un campamento diseñado para acompañar y despertar el potencial emocional, cognitivo y social de los asistentes.

Durante dos semanas se han desarrollado en Oasis Wildlife Fuerteventura actividades de desarrollo emocional, creatividad, conciencia ambiental y bienestar para niños de 4 a 12 años.

Cerca de un centenar de menores han convivido en las instalaciones de Oasis Wildlife con más de 250 especies de animales y plantas. En esta convivencia, los jóvenes han podido disfrutar de experiencias diseñadas a medida por expertos en conservación y protección de la naturaleza, cuidado emocional, deporte y arte, que han convertido el campamento en una aventura transformadora.

Los asistentes han llevado a cabo actividades de manejo animal, de especies como lémures, puercoespines, rapaces, llamas o jirafas; enriquecimientos ambientales para grandes y pequeños mamíferos como hipopótamos, cocodrilos o tortugas; análisis clínicos de nutrias o guacamayos; y la preparación de dietas y helados para leones marinos o elefantes, la lectura de chips de los animales de la Sabana africana o el entrenamiento médico de elefantes.

