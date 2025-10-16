Los números del dolor crónico en Fuerteventura: 26.000 personas, de las que 6.450 padecen dolor neuropático

El Hospital General de Fuerteventura pone en marcha desde septiembre una consulta especializada en dolor neurópatico, que es el dolor crónico causado por el daño o mal funcionamiento de los nervios

Montserrat González Platas, neuróloga y promotora de esta consulta monográfica sobre el dolor neuropático, junto a los otros profesonales que atienden a los pacientes en el Hospital de Fuerteventura.

CANARIAS7 Puerto del Rosario Jueves, 16 de octubre 2025, 15:05

El Hospital General de Fuerteventura, adscrito al Servicio Canario de la Salud, dispone desde este mes de septiembre de una consulta monográfica para el abordaje del dolor neuropático, que es el dolor crónico causado por el daño o mal funcionamiento de los nervios.

Con motivo del Día Mundial del Dolor, que se conmemora cada 17 de octubre, el servicio de Neurología del centro hospitalario lanza un mensaje de sensibilización sobre esta patología que afecta a unas 26.000 personas en la isla, de las cuales aproximadamente 6.450 presentan dolor neuropático.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dolor crónico no debe considerarse únicamente un síntoma, sino una enfermedad en sí misma. Se define como aquel dolor que se presenta de forma continua (más de cuatro días a la semana) y que persiste durante al menos tres meses. Entre los distintos tipos, el dolor neuropático es uno de los más frecuentes y complejos de tratar.

Montserrat González Platas, neuróloga y promotora de esta consulta, explica que «el dolor neuropático no responde a los analgésicos convencionales y, con los tratamientos actuales, menos del 60% de los pacientes logra un alivio adecuado del dolor».

Una vez instaurado, este tipo de dolor puede acompañar al paciente durante meses o incluso años. Su evolución promedio es de unos 30 meses, período en el que el sistema nervioso mantiene activa la señal de dolor sin causa evidente, afectando al descanso, el ánimo y la calidad de vida. Se estima que el 85% de los pacientes con dolor neuropático afirma que este dolor repercute significativamente en su vida diaria; el 60% sufre trastornos del sueño y el 34% presenta depresión asociada.