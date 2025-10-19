Nuevo incidente con dron obliga a desviar un vuelo en Fuerteventura Este nuevo episodio se produce apenas cinco días después de que la Guardia Civil identificara y sancionara a un hombre por operar otro dron

En la mañana de este domingo, un vuelo procedente de Santiago de Compostela tuvo que modificar su ruta tras detectarse la presencia de un dron en las inmediaciones del aeropuerto de Fuerteventura. Según informaron los Controladores Aéreos a través de su cuenta en «X», la aeronave fue redirigida al aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía como medida de seguridad.

Este nuevo episodio se produce apenas cinco días después de que la patrulla fiscal y de fronteras de la Guardia Civil en Puerto del Rosario identificara y sancionara a un hombre por operar un dron a menos de un kilómetro del mismo aeropuerto. En aquella ocasión, varios vuelos comerciales se vieron afectados y el funcionamiento habitual del aeródromo quedó alterado.

