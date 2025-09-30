El nuevo CIFP En Morro Jable acoge a 118 alumnos, que no tendrán que desplazarse hasta la capital

El consejero regional de Educación, Poli Suárez, acompañado por la responsable regional de Empleo, Jessica de León, visita el centro y anuncia que la PAU se va a celebrar -por primera vez en la historia- en el sur de Fuerteventura

Los consejeros regionales de Educación y de Empleo respectivamente, Poli Suárez y Jessica de León, en una de las aulas del nuevo CIFP En Morro Jable, en el municipio de Pájara.

El sur de Fuerteventura por fin cuenta desde este curso 2025-2026 con un demandado Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) En Morro Jable, en el municipio de Pájara. El nuevo centro, que es el segundo CIFP de la isla después del Majada Marcial, en Puerto del Rosario, acoge a un total de 118 estudiantes, quienes ya no tendrán que desplazarse hasta Puerto del Rosario, a casi cien kilómetros de distancia, para continuar sus estudios.

El nuevo centro oferta doce grupos de grado básico, medio y superior de seis ramas diferentes de Formación Profesional: Actividades Físicas y Deportivas, Hostelería y Turismo, Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Industrias Alimentarias y Servicios Socio Culturales y a la Comunidad.

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, visitó el que es el segundo CIFP de Fuerteventura junto a la responsable regional de Turismo y Empleo, Jessica de León. Suárez afirmó esta apertura es «un hito del que todos debemos sentirnos muy orgullosos, especialmente las familias que tanto han luchado para que sus hijos e hijas dispongan de esta oportunidad que les facilitará el acceso al mercado laboral».

La PAU, por fin en el sur

En esta misma línea de atender reivindicaciones históricas de la comunidad educativa de Fuerteventura, Poli Suárez anunció también que el sur majorero contará con una sede para que los estudiantes puedan realizar los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en las próximas convocatorias de junio y julio. «Hemos mantenido conversaciones con el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para habilitar las instalaciones y personal necesario, de forma que los jóvenes de esta zona no tengan que desplazarse tantos kilómetros o pasar noches fuera de sus casas para hacer estos exámenes», adelantó el consejero.

Poli Suárez y Jessica de León, consejeros regionales, recorrieron las instalaciones del antiguo CEIP El Ciervo reconvertido en CIFP. Javier Melián / Acfi Press

En el caso del nuevo CIFP En Morro Jable, se trata de la reconversión del antiguo CEIP El Ciervo, cuyo alumnado ha sido trasladado al recientemente construido CEIP Morro Jable para permitir la optimización de los recursos disponibles en la zona.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, felicitó al consejero de Educación por esta iniciativa «que viene a reducir una desigualdad histórica en la isla de Fuerteventura que obligaba a los estudiantes del sur a trasladarse a Puerto del Rosario para continuar sus estudios de Formación Profesional, y no solo eso, sino que el nuevo centro ofrece formación adaptada a los perfiles más demandados en la isla. Este es un objetivo que perseguimos y, por el que trabajamos desde la Consejería de Turismo y Empleo, ya que el 80% de las personas desempleadas carece de formación, por lo que resulta imprescindible ofrecer cursos que sean cada vez más atractivos y que se adapten a las necesidades de las empresas, con el objetivo de que los participantes encuentren un trabajo al finalizar y puedan incorporarse al mercado laboral».