La nueva desaladora para riego agrícola se estrenará tras las fiestas insulares

En cuanto pasen las fiestas insulares, antes del estreno de octubre, entrará en servicio la nueva desaladora destinada a generar agua para uso agrícola, dispuesta en Gran Tarajal; según se dijo en la visita el pasado fin de semana de Narvay Quintero, titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias. Estuvo acompañado por la presidente del Cabildo, Lola García.

Dispone de una capacidad de producción de 2.500 metros diarios de agua, con la finalidad de incrementar los recursos hídricos disponibles para riego agrícola. Ubicada en la Estación Desaladora de Aguas de Mar (EDAM) de Gran Tarajal, esta instalación, desarrollada por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y referente de eficiencia energética en desalación, ha supuesto una inversión de en torno a 1,6 millones de euros, dentro de un plan del Ejecutivo para dotar a las islas de diez instalaciones por importe de 13,4 millones de euros.

Quintero señaló durante la visita a la infraestructura que «la nueva desaladora se complementará con las obras de mejora de la red del centro-sur de la isla para dar respuesta a las necesidades de los agricultores y agricultoras de Fuerteventura ante la escasez de recursos hídricos».

Lola García agradeció la intervención del Ejecutivo, basada en peticiones de la primera Corporación. «Desde el Cabildo planificamos y damos celeridad a los proyectos que vienen a mejorar el agua agrícola en Fuerteventura, cumpliendo así con una de las principales demandas de nuestro sector primario», sentenció.

La nueva planta de Gran Tarajal contribuirá a incrementar para uso agrícola en la isla, a tiempo que se ejecutan mejoras y ampliaciones de la infraestructura de riego en suelo majorero.

Vicente Hernández, 50 años de gran labor

La presencia de Quintero en la isla, de otro lado, sirvió para que fuera testigo del homenaje hecho al ganadero Vicente Hernández, por sus cincuenta años como comisionado de Betancuria.

Homenaje a Vicente Hernández.

Durante la tradicional apañada de ganado de costa de Betancuria, Hernández recibió un merecido reconocimiento del Ejecutivo y del Cabildo, así como de los seis ayuntamientos. Con 79 años y comisionado en Betancuria desde 1975, es un referente a seguir.