Los 'niños' de la señorita María Jesús arropan a su maestra del colegio de Ternemoy

La llamaban señorita María Jesús y daba clase en el colegio de Ternemoy, en la localidad de Mesque, en el municipio de Pájara, en la década de los 60 del siglo XX. Sus alumnas y alumnos -que ella a su vez denomina aún «mis niños»- no quisieron perderse la presentación de su libro, La historia de mi vida, dentro de la programación Entre Libros y Música que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento del sur y cuya idea partió de una de sus pupilas, Nicolasa Méndez.

La maestra se acuerda de sus niñas y niños de la antigua escuela rural de Ternemoy, reflejando «vivencias únicas de aquella época, marcadas por la pasión por la enseñanza, los caminos de tierra, la falta de luz y el inmenso cariño de un pueblo que la acogió como una más». A pesar de todas las carencias del Mesque de los años 60 del siglo pasado, tal como narra en sus páginas, el alumnado mostraba «un entusiasmo ejemplar por el aprendizaje y una sed de conocimiento que ella nunca olvidó», destacó Raquel Acosta, edil de Cultura.

La presentación de sus memorias fue la primera actividad de Entre Libros y Música, el programa diseñado por el Ayuntamiento de Pájara por el Día del Libro.

María Jesús, quien en una época complicada para el acceso de las mujeres a los estudios, no solo se formó como docente sino que emigró para ejercer su vocación en una tierra nueva, también destacó Raquel Acosta. «Les invito a que se lleven un ejemplar de este libro para que comprueben el cariño con que esta docente habla de la gente».

Nicolasa Méndez, la exalumna de María Jesús que tuvo la idea de presentar sus memorias en el marco del Día del Libro de Pájara, recordó que al colegio se llegaba «por una carretera pedregosa a un colegio sin luz, ni teléfono, que ella relata como una vivencia maravillosa en Ternemoy».

La maestra recordó a «mis niños» de Mesque que «hoy serán padres y abuelos», dando las gracias a «aquellas familias que me acogieron el día de mi llegada y me enseñaron muchas cosas. A todos ellos, los llevo dentro de mi corazón». Aquellas alumnas y alumnos de los años 60 eran «tan pequeños que no sabían al principio ni lo que era una escuela».

María Jesús no escribió el libro por ella misma, «lo hice por la historia de los años 60 en Fuerteventura, donde se pasaban muchos sacrificios. Algunos niños se quedaban dormidos en clase, pero yo sabía que venían muy cansados, porque venían caminando de lejos y con un desayuno tomado temprano de leche y gofio».

