La presidenta Lola García y las consejeras regionales Candelaria Delgado y Jessica de León, entre otras, en el congreso. C7

«Necesitamos redes que nos sostengan cuando la vida se rompe»

Salud mental ·

La Federación Salud Mental Canarias reclama atención psicológica accesible desde Fuerteventura con motivo del día internacional

CANARIAS7

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:44

Comenta

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, la Federación Salud Mental Canarias organizó un acto conmemorativo en el Palacio de Formación y Congresos, en Puerto del Rosario, bajo el lema de este año: Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental.

La jornada, titulada Cuando todo tiembla: salud mental en tiempos de catástrofes y emergencias, puso el foco en la necesidad de atender las consecuencias emocionales y psicológicas que dejan los desastres naturales y las emergencias sociales en la población.

La presidenta de la federación, Cristina Acosta, recordó que Canarias no es ajena a estas situaciones: «en los últimos años hemos vivido incendios, erupciones volcánicas, temporales y otros fenómenos que no solo arrasan lo material, sino que dejan huellas invisibles en las personas y comunidades». En su intervención, destacó que «la reconstrucción no puede limitarse a carreteras, viviendas o infraestructuras; también necesita escucha activa, acompañamiento psicológico y servicios accesibles en todas las islas, incluidas las no capitalinas».

Tras la inauguración oficial por parte de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García Martínez, y de la presidenta de la Federación, Cristina Acosta, se procedió a la lectura del manifiesto por el Día Mundial de la Salud Mental 2025, a cargo de Elisabet Lemos Hernández, representante del Comité Pro Salud Mental Canarias en la Confederación Salud Mental España.

El manifiesto hizo un llamamiento a no relegar la salud mental a un segundo plano en situaciones de emergencia: «cuando lo material se derrumba, lo emocional no tarda en hacerlo. Necesitamos redes que nos sostengan cuando la vida se rompe, profesionales que lleguen a tiempo y servicios públicos accesibles en todo el territorio español».

