«Necesitamos redes que nos sostengan cuando la vida se rompe»
Salud mental ·La Federación Salud Mental Canarias reclama atención psicológica accesible desde Fuerteventura con motivo del día internacional
Puerto del Rosario
Viernes, 10 de octubre 2025, 13:44
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, la Federación Salud Mental Canarias organizó un acto conmemorativo en el Palacio de Formación y Congresos, en Puerto del Rosario, bajo el lema de este año: Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental.
La jornada, titulada Cuando todo tiembla: salud mental en tiempos de catástrofes y emergencias, puso el foco en la necesidad de atender las consecuencias emocionales y psicológicas que dejan los desastres naturales y las emergencias sociales en la población.
La presidenta de la federación, Cristina Acosta, recordó que Canarias no es ajena a estas situaciones: «en los últimos años hemos vivido incendios, erupciones volcánicas, temporales y otros fenómenos que no solo arrasan lo material, sino que dejan huellas invisibles en las personas y comunidades». En su intervención, destacó que «la reconstrucción no puede limitarse a carreteras, viviendas o infraestructuras; también necesita escucha activa, acompañamiento psicológico y servicios accesibles en todas las islas, incluidas las no capitalinas».
Tras la inauguración oficial por parte de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García Martínez, y de la presidenta de la Federación, Cristina Acosta, se procedió a la lectura del manifiesto por el Día Mundial de la Salud Mental 2025, a cargo de Elisabet Lemos Hernández, representante del Comité Pro Salud Mental Canarias en la Confederación Salud Mental España.
El manifiesto hizo un llamamiento a no relegar la salud mental a un segundo plano en situaciones de emergencia: «cuando lo material se derrumba, lo emocional no tarda en hacerlo. Necesitamos redes que nos sostengan cuando la vida se rompe, profesionales que lleguen a tiempo y servicios públicos accesibles en todo el territorio español».