El Museo de La Molina, en La Charca, estrena aseo adaptado
La reapurtura está marcada para finales de septiembre
CANARIAS7
Puerto del Rosario
Domingo, 31 de agosto 2025, 23:04
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha dado por acabadas las obras de instalación de un aseo adaptado en el Museo de La Molina, dispuesto en el barrio capitalino de La Charca. Los trabajos, que comenzaron el pasado mes de abril, han sido posibles gracias a una subvención concedida por el Gobierno de Canarias.
Hecha la recepción, el museo podrá reabrirse a finales de septiembre.
Según el alcalde, David de Vera, «La Molina de La Charca es parte de nuestra identidad y, con esta obra, damos un paso más para que pueda ser disfrutada en condiciones óptimas». Coincide en el parecer la titular de la Concejalía de Turismo, Rosa Rodríguez.
