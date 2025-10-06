Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Consejo de Gobierno, en directo: Nieves Lady Barreto y Alfonso Cabello informan de los acuerdos del Ejecutivo
Derque Castellano, en el mural de las Escuevas, en Puerto del Rosario, que incluye el texto de Unamuno en los peldaños de la escalera. C7

El mural de Las Escuevas luce restaurado

Turismo ·

La iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Fuerte por Naturaleza' de la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura. La restauración del mural protagonizado por Juan Machín complementa los trabajos de 'Fuerte por Naturaleza' para renovar el paseo marítimo y la ejecutó el propio autor, Derque Castellano

CANARIAS7

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:09

Comenta

El mural 'El Viejo Pescador', del artista y arqueólogo Derque Castellano, luce de nuevo todo su esplendor tras una intervención completa de restauración en la zona de las Escuevas, en Puerto del Rosario.

La iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Fuerte por Naturaleza' de la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, con la colaboración del Ayuntamiento capitalino.

La restauración del mural protagonizado por Juan Machín complementa los trabajos de 'Fuerte por Naturaleza' para renovar el paseo marítimo. La actuación, llevada a cabo por Castellano, consistió en un proceso integral que abarcó desde la preparación del muro, afectado por la humedad, hasta el repintado total del mural y la recuperación del texto de Miguel de Unamuno, inscrito en los peldaños.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calor vuelve de golpe a Canarias y la Aemet ya ha señalado la fecha en el calendario
  2. 2 Rescatan a un joven desaparecido desde este sábado en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera
  3. 3 La Aemet anuncia un nuevo paraguas de tierra que llegará a Canarias acompañado de calor
  4. 4 Fallece Javier Hidalgo, director de Empresas de La Caixa en Lanzarote y Fuerteventura
  5. 5 Este triunfo vale doble para la UD Las Palmas: Kirian Rodríguez juega y está de vuelta
  6. 6

    Detenido por violar a su hija en plena calle junto a su otro hijo
  7. 7 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  8. 8 «Primero Canarias no se va a entregar a CC ni a nadie; este ataque no tiene credibilidad»
  9. 9

    «Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»
  10. 10 Batería de San Juan: otra oportunidad perdida por Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El mural de Las Escuevas luce restaurado

El mural de Las Escuevas luce restaurado