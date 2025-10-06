El mural de Las Escuevas luce restaurado

La iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Fuerte por Naturaleza' de la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura. La restauración del mural protagonizado por Juan Machín complementa los trabajos de 'Fuerte por Naturaleza' para renovar el paseo marítimo y la ejecutó el propio autor, Derque Castellano

Derque Castellano, en el mural de las Escuevas, en Puerto del Rosario, que incluye el texto de Unamuno en los peldaños de la escalera.

El mural 'El Viejo Pescador', del artista y arqueólogo Derque Castellano, luce de nuevo todo su esplendor tras una intervención completa de restauración en la zona de las Escuevas, en Puerto del Rosario.

La iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Fuerte por Naturaleza' de la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, con la colaboración del Ayuntamiento capitalino.

La restauración del mural protagonizado por Juan Machín complementa los trabajos de 'Fuerte por Naturaleza' para renovar el paseo marítimo. La actuación, llevada a cabo por Castellano, consistió en un proceso integral que abarcó desde la preparación del muro, afectado por la humedad, hasta el repintado total del mural y la recuperación del texto de Miguel de Unamuno, inscrito en los peldaños.