El muelle de Tarajalejo espera por inversión desde hace tres años

El PSOE reclama al Gobierno de Canarias las obras que garanticen la seguridad de pescadores, deportivos y usuarios. En 2022, quedó desierto el concurso de arreglo del dique y desde entonces nada se ha hecho por retomar la contratación

Muelle de Tarajalejo, en el municipio de Tuineje, con sus habituales pescadores y los huecos y baches en el firme exterior.

Catalina García Puerto del Rosario Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:54

El muelle de Tarajalejo, en el municipio de Tuineje, sigue esperando por fondos para su arreglo y modernización. El PSOE de Fuerteventura explica que la estructura submarina del dique Tarajalejo está dañada y aguarda, desde 2022, que se adjudiquen las obras que garanticen su seguridad estructural y la de los usuarios.

José Cabrera, secretario de política municipal, sector primario, alimentación y soberanía alimentaria del PSOE, trae a colación que «la gestión política debe solucionar problemas y no enquistarlos: hace más de tres años que fracasó la adjudicación de la obra del muelle de Tarajalejo y el Gobierno de Canarias todavía no ha actualizado la inversión necesaria para reactivar el proceso».

Tarajalejo «necesita» un muelle seguro, cuya estructura tenga solidez y su integridad no se vea comprometida con oquedades bajo el agua. Estas deficiencias se detectaron en 2022 y de ahí surgió el proceso de adjudicación, que quedó desierto. «Hoy continúan los mismos problemas potenciales, si no se han agravado, y no hay constancia de que el Gobierno de Canarias, titular del muelle, haya movido ni un papel ni una partida presupuestaria».

El puerto de Tarajalejo es una infraestructura que debe dar abrigo a las embarcaciones profesionales y deportivas.. «También es un espacio muy frecuentado por los residentes y visitantes de Tarajalejo, por lo que cabe preguntarse qué sucedería si alguna persona sufre un percance achacable a la ausencia de inversión en elementos básicos de seguridad como barandillas, accesos y pavimento y en el mantenimiento estructural del dique», apunta el socialista José Cabrera.

Fuerteventura aporta al sistema de Puertos Canarios unos ingresos que, «a la vista está, no revierten en su mantenimiento y potenciación».