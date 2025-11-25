Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Terraza en la peatonal Primero de Mayo, en Puerto del Rosario. Javier Melián / Acfi Press

Moratoria de dos años en el pago de las tasas por terrazas en Puerto del Rosario

Impuestos ·

El Ayuntamiento da un margen para que bares y restaurantes se adapten a la nueva ordenanza reguladora del espacio público

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:05

El pleno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario dio luz verde a una moratoria de dos años al sector hostelero en el pago de la tasa por ocupación de vía pública con terrazas. Con esta exoneración excepcional, el grupo de gobierno Coalición Canaria-PSOE quiere respaldar al sector hostelero y comercial, permitiendo que los negocios dispongan de un margen suficiente para adaptarse a la nueva ordenanza reguladora.

El alcalde capitalino, David de Vera, defiende que la moratoria responde a una «lógica de acompañamiento y equilibrio» entre ordenación y actividad económica. «Aprobamos la exoneración del pago durante dos años de la tasa de terraza, vinculada al obligado cumplimiento de las nuevas ordenanzas, para que los establecimientos tengan tiempo real de adaptación».

El Ayuntamiento recuerda que la actualización de la norma de ocupación del espacio público persigue mejorar la convivencia, ordenar el uso de las calles y reforzar la seguridad jurídica tanto para los negocios como para la ciudadanía. Sin embargo, el equipo de gobierno CC-PSOE parte de esa modernización debe realizarse «sin ahogar la actividad económica, ni penalizar a quienes generan empleo».

En este sentido, el concejal de Economía y Hacienda, Juan Manuel Verdugo, valora la moratoria aprobada como una herramienta útil para ordenar y apoyar al sector. «La suspensión de la aplicación de la tasa va a permitir la regularización de terrazas, además de favorecer el impulso económico de un sector productivo fundamental dentro de nuestro municipio, y ello sin comprometer el marco de estabilidad presupuestaria al que está sujeto el Consistorio».

El alcalde David de Vera y Juan Manuel Verdugo, concejal de Economía y Hacienda, en el pleno ordinario de esta semana. Ayuntamiento de Puerto del Rosario

