La modernización llega a la urbanización de La Pared

El Ayuntamiento de Pájara firma el acta de inicio de las obras, con un presupuesto de cinco millones. Las actuaciones incluyen la renovación de aceras, la actualización de la red eléctrica, la instalación de nuevas luminarias, la mejora de la red de agua y el reemplazo de tuberías obsoletas, así como el asfaltado completo de las vías

El alcalde Alejandro Jorge y el concejal Alexis Alonso, con el representante de la empresa adjudicataria de la obra de La Pared.

El Ayuntamiento de Pájara, a través de la Concejalía de Obras, firma el acta de inicio de las obras de la urbanización de La Pared, que contará con un presupuesto de cinco millones de euros. La firma se realizó esta semana por el alcalde Alejandro Jorge y el primer teniente de alcalde y concejal de Obras, Alexis Alonso, junto al encargado de la empresa adjudicataria.

El proyecto tiene como finalidad renovar y modernizar la infraestructura urbana de la localidad, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas y a la optimización de los servicios públicos.

El primer teniente de alcalde y concejal de Obras, Alexis Alonso, destaca la importancia de este proyecto para el municipio y explicó que « las actuaciones previstas contemplan la renovación de aceras, la actualización de la red eléctrica, la instalación de nuevas luminarias, la mejora del sistema de abastecimiento de agua y el reemplazo de tuberías obsoletas, así como el asfaltado completo de las vías y otras intervenciones orientadas a la mejora integral del entorno urbano».

Por su parte, el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, subraya la relevancia de estas obras, señalando que «la mejora de la urbanización de La Pared no solo embellece el entorno, sino que garantiza una infraestructura moderna y sostenible para los vecinos y vecinas». Asimismo, afirma que «seguiremos trabajando para que cada localidad del municipio disponga de los servicios y espacios que necesitan».