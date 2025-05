El Ministerio de Transportes ve «con buenos ojos» la línea marítima Fuerteventura- Tarfaya

Catalina García Puerto del Rosario Lunes, 26 de mayo 2025, 12:14 Comenta Compartir

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ve «con buenos ojos» la reanudación de la línea marítima entre los muelles de Puerto del Rosario y Tarfaya, en Marruecos,, aunque matiza que al proyecto «todavía le queda cierto trabajo por delante». Así lo expresó Benito Núñez Quintanilla, secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en el tercer Foro Económico promovido por la Cámara de Comercio de Fuerteventura este lunes en Puerto del Rosario.

El restablecimiento del enlace marítimo con el puerto marroquí conlleva «ciertas infraestructuras administrativas, más que físicas, porque tienen que estar disponibles los controles en fronteras que permitirían este tipo de conectividad», confirmó Núñez Quintanilla. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea -trajo a colación el secretario general- establece la plena liberalización del sector marítimo comercial y que corresponde a la iniciativa privada la puesta en marcha de este tipo de conexiones como entre los muelles de Puerto del Rosario y Tarfaya.

Ampliar Núñez Quintanilla, en la charla ofrecida en el Foro Económico. Javier Melián / Acfi Press

Aunque la iniciativa corresponda a las navieras interesadas en la línea marítima, Benito Núñez habló que «esto no significa que se pueda apoyar por partes de las administraciones públicas, pero tiene que ser en todo caso por parte de las dos: del lado marroquí y del lado español». También avanzó que, a su entender, todavía al proyecto de revitalizar la línea marítima con Tarfaya: «le queda cierto trabajo por delante para poder salir, lo que no significa que no se vea con buenos ojos que se deba trabajar desde luego en este sentido».

El secretario general agradeció a la Cámara de Comercio majorera el poder compartir con el sector empresarial de Fuerteventura y del resto de Canarias las principales iniciativas en marcha del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en concreto en dos ámbitos que para una isla resultan fundamentales: el transporte aéreo y el marítimo. «Ambos constituyen un elemento de desarrollo fundamental de la economía, de la prosperidad y de la conectividad de los territorios insulares. Es conveniente que esa visión del Ministerio se acerque a todas las islas».

Ampliar Rodríguez Marichal y Núñez Quintanilla, este lunes en el Foro Económico. Javier Melián / Acfi Press

El secretario general protagonizó el tercer Foro Económico impulsado desde la Cámara de Comercio. En las anteriores ediciones participaron el ministro para la Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el consejero regional de Economía, Manuel Domínguez.

En el caso de este tercer encuentro, acudieron a la isla los representantes de navieras y aerolíneas como Fred. Olsen, Armas o Binter, y la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández.

La directora general de Transportes del Gobierno canario, María Fernández, acudió a la cita de la Cámara de Comercio. Javier Melián / Acfi Press