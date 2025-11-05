Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Ríos, en plena actuación. C7

Miguel Ríos, a las 20.30; Antonio Orozco, a las 22.30: ya están los horarios del Arena Negra

Festivales de música ·

Las personas con movilidad reducida pueden solicitar acceso al parking PMR a través del correo cultura@cabildofuer.es

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:26

Comenta

El festival Arena Negra 2025 ya tiene los horarios de sus conciertos, que contarán con más de una docena de artistas nacionales, internacionales y locales en Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje.

El viernes, 7 de noviembre, actuarán Aldara (19.00 horas), Miguel Ríos (20.30), Antonio Orozco (22.30) y Grupo Extra (1.00).

Por su parte, el sábado, 8 de noviembre, será el turno de El Duende Callejero (19.00), Guaynaa (20.30), Abraham Mateo (22.30) y Lucho RK (00.30).

Por su parte, los conciertos de día tendrán lugar el sábado desde las 12.00 horas, en el recinto ferial de Gran Tarajal, hasta las 18.00 horas, aproximadamente.

El festival Arena Negra está organizado por la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, con la colaboración del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Tuineje, así como Caja 7 y la asociación de comerciantes La Gavia.

En la playa de Gran Tarajal ya está casi todo preparado para los conciertos, con el montaje del escenario y la torre de sonido y luces. La organización comunica que se ha habilitado una zona de aparcamiento PMR, que puede solicitarse a través del correo cultura@cabildofuer.es

Escenario del festival, en la parte de la playa cercana a la casa de la cultura de Gran Tarajal. C7

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  2. 2 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
  3. 3 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  4. 4 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  5. 5 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  6. 6 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  7. 7

    «Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias
  8. 8 900 veces Miguel Ángel Ramírez
  9. 9 Torres: «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada»
  10. 10 Controlado un incendio declarado en Valleseco tras afectar a unos 2.000 metros cuadrados de vegetación

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Miguel Ríos, a las 20.30; Antonio Orozco, a las 22.30: ya están los horarios del Arena Negra

Miguel Ríos, a las 20.30; Antonio Orozco, a las 22.30: ya están los horarios del Arena Negra