Miguel Ríos, a las 20.30; Antonio Orozco, a las 22.30: ya están los horarios del Arena Negra

Catalina García Puerto del Rosario Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

El festival Arena Negra 2025 ya tiene los horarios de sus conciertos, que contarán con más de una docena de artistas nacionales, internacionales y locales en Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje.

El viernes, 7 de noviembre, actuarán Aldara (19.00 horas), Miguel Ríos (20.30), Antonio Orozco (22.30) y Grupo Extra (1.00).

Por su parte, el sábado, 8 de noviembre, será el turno de El Duende Callejero (19.00), Guaynaa (20.30), Abraham Mateo (22.30) y Lucho RK (00.30).

Por su parte, los conciertos de día tendrán lugar el sábado desde las 12.00 horas, en el recinto ferial de Gran Tarajal, hasta las 18.00 horas, aproximadamente.

El festival Arena Negra está organizado por la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, con la colaboración del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Tuineje, así como Caja 7 y la asociación de comerciantes La Gavia.

En la playa de Gran Tarajal ya está casi todo preparado para los conciertos, con el montaje del escenario y la torre de sonido y luces. La organización comunica que se ha habilitado una zona de aparcamiento PMR, que puede solicitarse a través del correo cultura@cabildofuer.es

Ampliar Escenario del festival, en la parte de la playa cercana a la casa de la cultura de Gran Tarajal. C7