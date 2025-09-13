Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Trabajos a mediados de esta semana. C7

Mejoran zonas verdes de Ajuy

La actuación se patrocina por el Consistorio de Pájara

CANARIAS7

Pájara

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:27

Personal de Pájara, desde la Concejalía de Jardines, lleva estos días a cabo labores de acondicionamiento, arreglo y fumigación de palmeras, así como el cambio de picón en las zonas ajardinadas de Ajuy.

Además, ya se ha procedido a la construcción de una pequeña acera, en los alrededores del parque infantil.

«Se trata de una zona muy visitada por turistas y por residentes, por lo que actuaciones de este tipo se hacen muy necesarias», según el concejal Alexis Alonso.

Por su parte, el alcalde, Alejandro Jorge, destaca que esta actuación ha venido precedida de otras que se han hecho en esta localidad y en otras zonas, con la finalidad de continuar con la mejora y embellecimiento progresivo del municipio.

Este tipo de intervenciones se suman al catálogo de trabajos que se realizan dentro de esta área para el mantenimiento de las zonas verdes, favoreciendo la conservación y mejora de las áreas comunes.

