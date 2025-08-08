Lo mejor de Bustamante, en las fiestas de Antigua
Música ·El concierto es gratis y en el escenario de las fiestas patronales en la plaza
Puerto del Rosario
Viernes, 8 de agosto 2025, 13:52
Las fiestas de Antigua traen a David Bustamante, el domingo 7 de septiembre, a las 22.00 horas, que traerá su mejor repertorio recogido en su último disco inédito.
El concierto del artista será gratis y en el escenario de las fiestas patronales.
El Ayuntamiento de Antigua, desde la Concejalía de Festejos y con la imprescindible colaboración de la comisión de fiestas, prepara del 21 de agosto y hasta el 8 de septiembre un programa de conciertos, verbenas, fiestas infantiles, actuaciones, noches de bolero y humor para todos los públicos y gustos.
Los actos los abre Pepa Hernández con su pregón el 28 de septiembre.
