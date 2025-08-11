Medio siglo de música, verano y playa en la Semana de la Juventud de Gran Tarajal

La Regadera, Renzzo, Agua del Chorro y Saylen actúan en el Summer Sound Festival, el acto central de las fiestas de Gran Tarajal

El próximo sábado 23 de agosto, la playa de Gran Tarajal será escenario del Summer Sound Festival, uno de los eventos más esperados dentro del programa de la Semana de la Juventud 2025 que cumple 50 años.

Desde las 15.00 hasta las 22.00 horas del 23 de agosto, en la playa de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, el público podrá disfrutar de una jornada musical única, gratuita y al aire libre, con un cartel repleto de ritmo y marcado por el talento local del municipio, además de diferentes artistas de la isla y del archipiélago. El festival contará con las actuaciones de La Regadera, Renzzo, Agua de Chorro, Saylen, Mejor con Copas, La Banda del Cuco y otras actuaciones sorpresa que se desvelarán ese día.

La alcaldesa de Tuineje, Candelaria Umpiérrez, destaca que este festival «no solo es una celebración de la música, sino también de nuestra identidad como municipio costero abierto, vivo y participativo. Queremos que Gran Tarajal sea un punto de encuentro para vecinos y visitantes, y este evento es una oportunidad perfecta para disfrutar juntos de nuestra playa, nuestra gente y nuestra cultura».

El Summer Sound Festival forma parte de los actos y eventos programados para celebrar la 50 edición de la Semana de la Juventud, organizadas por el Ayuntamiento de Tuineje con la colaboración del Cabildo de Fuerteventura, el Gobierno de Canarias y Puertos Canarios, con el objetivo de dinamizar la oferta cultural y de ocio del municipio durante todo el año.

Para más información sobre el festival musical del 23 de agosto y otros eventos de la Semana de la Juventud, se puede seguir la cuenta oficial en redes sociales: @semanajuventudtuineje.