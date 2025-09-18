Medidas extraordinarias de autoprotección por las altas temperaturas, con especial atención a la Romería de La Peña Se ruega evitar las horas de mayor exposición solar y se adapta la programación de la Romería-Ofrenda

CANARIAS7 Betancuria Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:03 Comenta Compartir

El Cabildo de Fuerteventura recuerda a la población la necesidad de extremar las precauciones ante la alerta por altas temperaturas y prealerta por calima en Fuerteventura, con especial atención a la peregrinación y romería en Honor a Nuestra Señora de La Peña.

Ante la alerta por altas temperaturas y prealerta por calima en Fuerteventura, declarada por la Dirección General de Emergencias, el Cabildo de Fuerteventura activa un plan de medidas extraordinarias de autoprotección y emite una serie de recomendaciones a la población, poniendo especial atención a la celebración de la tradicional romería.

Según los avisos meteorológicos, se prevé que este viernes, 19 de septiembre, se alcancen o superen los 37º de temperatura máxima en la Isla, con un nivel de riesgo importante. Esta alerta por altas temperaturas, con el aviso de Aemet, establece la mayor exposición desde las 11.00 hasta las 19.59 horas.

Por este motivo, se recomienda aprovechar las primeras horas de la mañana para realizar la peregrinación. Asimismo, las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de La Peña adaptan su programación para evitar las zonas y horarios de mayor temperatura, por lo que la tradicional Romería-Ofrenda, cuya salida estaba prevista este viernes a las 17.00 horas, se modifica, celebrándose únicamente la Ofrenda a partir de las 19.00 horas, en la plaza del Santuario de Nuestra Señora de La Peña.

Recomendaciones de seguridad

Desde la Consejería de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Fuerteventura se insta a aquellas personas que padezcan patologías respiratorias o físicas que puedan verse condicionadas por las condiciones meteorológicas adversas, a no participar en la peregrinación, mientras dure la declaración de alerta.

El resto de personas deberán seguir una serie de pautas y recomendaciones como hidratación constante y evitar la exposición solar, especialmente durante las horas centrales del día. Se recomienda, además, el uso de ropa adecuada: ropa ligera, sombreros y gafas de sol en horas diurnas.

Asimismo, se ruega proteger a los más vulnerables: prestar especial atención a niños, niñas, personas mayores y personas con enfermedades crónicas, así como evitar la actividad física intensa.

Todas las recomendaciones pueden consultarse en la web .