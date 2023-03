Matías Peña: «No tengo nada personal contra Lloret, me duele por la ciudadanía que decidan dos personas» política municipal El alcalde hace doblete en estas elecciones al Ayuntamiento y al Cabildo. Sus dardos se dirigen contra la gestión del actual presidente, al que acusa de tener abandonado a Antigua. Asegura sentirse dolido por la ubicación de la feria de artesanía, pero que no va a cesar al concejal de AMF

El alcalde también quisiera ser consejero del Sector Primario en la próxima legislatura.

– Su partido, Alternativa por Antigua (AlxAn), obtuvo cinco concejales en las pasadas selecciones. ¿Se ve con la mayoría absoluta el próximo 28 de mayo?

–Espero que el 28 de mayo sea la ciudadanía la que decida quién regirá el Ayuntamiento de Antigua durante los próximos cuatros, no me corresponde a mí decir nada, ni adelantar nada.

– Si no la mayoría absoluta, confía en subir un par de concejales por lo menos.

– Todos nos presentamos con esa ilusión, pero repito que son los vecinos los que deciden en las próximas elecciones.

– ¿Confía en que le funcione el doblete de cabeza de lista al Ayuntamiento y al Cabildo de Fuerteventura con Nueva Canarias (NC)? En Antigua, tiene el precedente de la nacionalista Nari Ruiz que fue alcaldesa y consejera, aunque sin área delegada, en 2020-2024.

–Yo lo que tengo claro es que en los cuatro años voy a cumplir con mi municipio, si mis vecinos me vuelven a elegir como alcalde de Antigua. Intentaré hacerlo como esta legislatura o mejor. Al Cabildo lo veo muy necesario a la vista de la situación actual de la primera institución majorera, viendo el abandono en que nos ha tenido a Antigua. Quiero presentarme, sin olvidar mi municipio. Creo que un alcalde debe estar ocho años, no más, y yo llevo cuatro y repito, si los vecinos así lo deciden, estaré cuatro años más para terminar los proyectos en mente. En cualquier caso, para poder hacer un doblete hay que tener el equipo necesario para poder trabajar porque no soy yo, es el equipo municipal el que me ha ayudado estos años.

NC sólo conseguiría un acta en el Cabildo, según las encuestas, que sería la de Matías Peña. / Javier Melián / Acfi Press

– Las encuestas sin embargo sólo vaticinan que NC, el partido donde se integra AlxAn y que usted preside a nivel insular, conservará un solo consejero en la próxima legislatura.

– Nunca he creído en las encuestas. La única es la de la del día de las elecciones. Tengo claro que voy con mucha ilusión y que me gustaría trasladar el proyecto de Antigua al Cabildo.

– Ha repetido en varias ocasiones que le gustaría ser el próximo consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca.

– Querría desde el Cabildo impulsar el sector primario y buscar subvenciones para ayudar a los agricultores, ganaderos y pescadores a salir de la actual crisis. Uno de mis proyectos es fundar una cooperativa de verduras y hortalizas que garantice un buen precio de los productos. Desde que llegué al Ayuntamiento, subí las ayudas al sector primario de 6.000 a 125.000 euros. También hemos puesto maquinaria al servicio del agricultor, que es algo que debería tener el Cabildo.

– Usted ha criticado la gestión de Lloret como presidente . ¿Dónde no ha estado presente el Cabildo cuando Antigua lo ha necesitado?

–Yo preguntaría mejor dónde ha estado presente el Cabildo en los proyectos y necesidades de Antigua. La obra del campo de fútbol viene de la época de Marcial Morales como presidente, todavía estamos esperando por un recinto ferial en el molino de Antigua que no llegará a tiempo, por lo que estamos trabajando desde octubre pasado ya que una feria no se saca en dos días. La obra del recinto acabará en abril y nuestra feria de artesanía se celebra en mayo: así no se pude organizar una muestra, por eso vamos a repetir ubicación en la plaza y calles de Antigua. No quiero entrar en política con el Cabildo: la gestión insular está ahí y me duele por la ciudadanía, por la isla, que dos personas lleven la máxima institución mientras CC y PSOE se han mantenido al margen sin ponerse de acuerdo para formar gobierno por el bien de los vecinos.

El alcalde arremete contra el Cabildo de Sergio Lloret, al que acusa de abandonar a Antigua. / javier melián / acfi press

– ¿Tiene usted algo personal contra Sergio Lloret?

–No, ni contra el presidente Sergio Lloret, ni contra nadie. Mi municipio me puso para defender sus intereses. Hay recebe para todos menos para Antigua, compran La Cerquita para el matadero insular y los bomberos insulares sin contar con Antigua, a pesar de que habíamos indicado, según los informes técnicos municipales, cuál era la ubicación más adecuada: cerca de El Matorral, donde el Ayuntamiento es propietario de bastante suelo, donde ya están la depuradora y Aguas de Antigua. Claro que queremos que el matadero y el cuerpo de seguridad y emergencias estén en el centro de la isla, en Antigua, pero no nos han oído. Me duele también por la ciudadanía, por la isla, que decidan dos personas, ¿para qué entonces tenemos 23 consejeros? En el Cabildo debe haber una mayoría que decida, como en los ayuntamientos. No son los partidos políticos quiénes están sufriendo esta crisis política sino son los vecinos que lo que quieren es que se hagan proyectos por toda la isla. Están haciendo carreteras sí, pero en Antigua sólo parchearon la calle Pío Herrera y vemos cómo está, pero yo lo que quiero son proyectos para mis municipios y acelerar los permisos, que llevo siete años con una denuncia de la Fiscalía por las depuradoras cuando quiero llevarlas todas hacia Aguas de Antigua a falta de que el Consejo Insular de Aguas nos dé la autorización. También tenemos la ampliación del cementerio, que está a falta de un permiso del Consejo Insular de Aguas. Está bien esperar cuatro o cinco meses por un permiso, pero años y años y dejamos de hacer las cosas para el Ayuntamiento, que es dinero público.

- ¿Ya recuperó el pulso turístico El Castillo después del Brexit y la pandemia?

- Ahora mismo está al 90% de ocupación. De todas las necesidades de nuestra localidad turística estamos al tanto por Aeca, de hecho estamos invirtiendo diez millones de euros en obras que están todas licitadas gracias al equipo humano de nuestro Ayuntamiento, tanto de la oficina técnica como de contratación. Algunos proyectos están a falta de informes también del Cabildo y hemos tenido que dejarlos fuera. Ahora mismo estamos metidos de lleno con la carencia de aparcamientos de El Castillo, que me preocupa: vamos a habilitar tres parkings en suelo municipal para poder hacer peatonal el centro de la localidad y la gente pueda aparcar.

- Su concejal de Cultura, de AMF (el mismo partido del presidente Sergio Lloret), le ha rebatido estos días la ubicación de la Feria Artesanía, dando por hecho que el recinto ferial del molino de Antigua estará terminado y albergará un mayor número de artesanos.

- Soy de las personas que da estabilidad a mi municipio. Si hubiera pasado en otro municipio, quizá el alcalde no hubiera aguantado ni un minuto, pero yo entiendo entonces que el concejal no sabe lo que una feria lleva de preparación. Repito que llevamos trabajando desde el mes de octubre con la fundación colectivo Mafasca para sacar la muestra adelante y este edil estuvo sentado con nosotros y nunca le oí decir que no a repetir el marco de la plaza de la iglesia y las calles aledañas. La verdad es que me ha dolido muchísimo porque en el Ayuntamiento estamos para trabajar y no es una cuestión de partidos políticos. Repito que no voy a tomar medidas porque estoy aquí para trabajar por Antigua, seguiré trabajando igual y no voy a echar a nadie. Y, otra vez lo digo, los vecinos no me han puesto de alcalde para tener guerras con AMF, ni con el PSOE, ni CC, ni con nadie. Tampoco voy a permitir que nadie engañe a mi municipio: la feria de artesanía se celebrará en la plaza y las calles porque el Cabildo no va a terminar la obra del recinto ferial a tiempo, dando vida al pueblo, a los restaurantes, a los comercios, y que se beneficien todos. Es además una feria que la paga el Ayuntamiento, porque el Cabildo nos da una subvención sí, pero tardísimo. Claro que quiero el recinto ferial, que además le podíamos dar vida para el carnaval de noche y para otras actividades.

El alcalde Matías Peña, ante las casas consistoriales. / javier melián / ACfi press

- ¿Es por un exceso de celo que todo lo que usted firma también lleva la firma de la secretaria municipal?

- No firmo ningún documento que no esté revisado por los técnicos del Ayuntamiento. Lo dije desde el primer día: vengo a trabajar con los técnicos y son ellos los que me asesoran. Yo no sé de leyes, pero no puedo firmar una cosa sin tener el visto bueno de los servicios jurídicos y de la secretaria, que es para mí la que lleva todo el Ayuntamiento mientras que yo soy el alcalde. No puedo ir en contra de informes de la secretaría, ni de ningún miembro del equipo jurídico de mi Corporación. Siempre digo que no son los políticos los que sacamos obras o proyectos: el político dice lo que quiere hacer y después sentarse con su equipo municipal para saber cómo materializarlos.

- ¿De qué gran proyecto adolece Antigua?

- Le faltan no uno, le faltan muchos proyectos. Al lado del centro de mayores de Antigua, queremos hacer locales para los colectivos y una biblioteca y, donde está la actual biblioteca, la Casa del Portón, la convertiremos en un espacio para los artesanos. Queremos hacer peatonal un parte del centro para que el turista venga a visitar a Antigua, incluyendo una casas antiguas situadas en la parte superior de las casas consistoriales que queremos adquirir para convertirla en una casa como las de antes donde se planten unas gavias. También va bastante avanzado el proyecto del tanatorio y queremos dotar a Triquivijate de todos los servicios. Queremos comprar suelo para centros culturales en Las Pocetas y Nuevo Horizonte, porque el de Agua de Bueyes ya está licitado. En este último pueblo también se están arreglando las antiguas escuelas para impartir los PFAE porque carecemos de locales homologados para este fin. Así mismo trabajamos para que la fibra óptica llegue a todos los rincones. En cuanto a infraestructuras deportivas, vamos a hacer un nuevo terrero, una cancha de pádel y la ampliación del gimnasio de Antigua casco por una inversión superior a los 600.000 euros. Estamos trabajando en cambiar de ubicación la tenencia de alcaldía de El Castillo y ponerla en la parte alta. Nada de esto, ni de sobre todo el segundo Plan de Modernización Turística de El Castillo, serían posible sin la secretaria de este Ayuntamiento, el tesorero y el interventor, que son lo mejor que hay en España y que tiene nuestra Corporación.