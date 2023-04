Mario Cabrera: «Lloret, más que presidir, ha embarrado el Cabildo»

El candidato a diputado denuncia que los aparatos de la Unidad de Hemodinámica están guardados en el Hospital General de la isla.

– ¿Tiene agua en su casa? No me diga que el problema de los cortes de agua no es el más acuciante hoy por hoy en Fuerteventura. Atrévase a proponer la solución más rápida.

– Hoy creo que sí, pero en toda la isla venimos sufriendo cortes desde hace meses. Es un problema muy importante y lo sufrimos todos los vecinos y vecinas de Fuerteventura. Todos. La solución más rápida pasa por trabajar: trabajar duro y hablar menos. Más gestión y menos fotos. No sé ni cuántas veces han prometido ya Sergio Lloret y su agencia fotográfica que lo solucionaba de forma inmediata. Y lejos de solucionarse, va a peor. Lo que sí es cierto es que no pueden volver a repetirse situaciones como la paralización de la Declaración de Emergencia Hídrica de Fuerteventura durante medio año como ha hecho el actual presidente del Cabildo. El que venía a sentar cátedra, retrasó seis meses las obras de urgencia y ahora estamos como estamos. Un proyecto que fue impulsado por David de Vera desde su mandato como director general de Ganadería y su trabajo durante 21 meses junto a la consejera Lola García en el Cabildo. Sin embargo, los actuales responsables del Cabildo van tarde, porque a pesar de que mis compañeros de CC en la Corporación le han advertido en diferentes ocasiones de la urgencia de suscribir el convenio, aún no ha sido firmado y puede perderse la cofinanciación del CAAF para llevarlo a cabo. La crisis del agua refleja el desajuste y el despropósito de un gobierno insular no legitimado ni por las formaciones políticas ni por la ciudadanía. Hoy todos somos conscientes de que hay personajes públicos que han hecho gala de una gestión nefasta para la isla y, prueba de ello, es una falta de previsión y de abastecimiento de un bien tan básico, y desde luego que no es lo que se merece Fuerteventura. Y en respuesta a la obsesión del señor Lloret conmigo, le diré que mientras nosotros estábamos gobernando durante un período económico nada favorable, invertimos más de 30 millones de euros y nunca faltó el agua, ahora le toca a él asumir la responsabilidad o retirarse.

Ampliar Javier Melián / Acfi Press

– 132 pacientes oncológicos no han tenido que coger un avión para recibir tratamiento en los hospitales de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué más infraestructuras faltan para evitar traslados sanitarios?

– Lo que falta es que en vez de viajar los pacientes, viajen los médicos para atender a los pacientes en las islas no capitalinas. Hace 8 años nos llamaron locos y hasta un consejero de Sanidad del PSOE decía que Fuerteventura nunca tendría un búnker de Oncología. Ahora que es una realidad, hay que seguir dando más pasos, aunque los consejeros del PSOE sigan llamándonos locos por reivindicar los mismos derechos que el resto de usuarios del Servicio Canario de Salud. En Sanidad hay cuestiones que son de Juzgado de Guardia. Ya no es que la Unidad de Hemodinámica, que debía haber entrado en servicio hace dos años, siga parada, es que los equipos están guardados en una sala del Hospital. Ellos dicen que tras el verano los pondrán en marcha, pero es que además quieren que no sea un servicio propio, sino satélite del Hospital Insular. Un desastre. Como no se entiende que el Centro de Especialidades para el Sur de la Isla, desapareciera de la planificación y la inversión del Gobierno de Canarias, o la ampliación de Gran Tarajal, o el helicóptero medicalizado con base en la isla, entre otros. Ahora es que encima incumplen el protocolo de traslados cardiológicos y protocolo de ictus. Ya no es ni una cuestión económica, es que un protocolo en el que se ajustan plazos para los traslados y poder así salvar vidas, lo incumplen sin justificación alguna.

- Seguimos con Sanidad. ¿Cuántos especialistas faltan en el Hospital General?

- No sólo en el Hospital, faltan decenas de especialistas en centros de salud, consultorios y, por supuesto, en el propio Hospital, como demandan los profesionales. La situación es catastrófica en Sanidad, y no lo digo yo como político, lo dicen los propios médicos que han convocado una manifestación en toda Canarias, precisamente, porque ya no aguantan más, porque la degradación de los servicios está afectando a la atención sanitaria y a la propia salud de los pacientes. Es el personal sanitario el que lo está diciendo.Y ante esa denuncia, lo único que responde el consejero es que ahora no puede atenderles, una muestra más de la clase política que tenemos al frente de una cuestión tan delicada y sensible. Es más, hasta la propia directora de Área del Hospital Insular tampoco está disponible para pacientes o familiares hasta el mes de junio, igual es que está inmersa en la campaña electoral como candidata del partido socialista al Cabildo.

Ampliar Javier Melián / Acfi Press

- Para cuándo el centro de mayores de Gran Tarajal y las otras infraestructuras asistenciales necesarias?

- En Gran Tarajal debería estar ya funcionando una residencia de mayores y un centro de día para atender la demanda de la zona, y planteada ya también otra en Pájara, en Morro Jable o alrededores. Pero es que, desde el mandato pasado se está pendiente del suelo. Es otro proyecto que Lola García y Adargoma Hernández agilizaron juntos, pero Lloret -primero desde el Ayuntamiento y ahora desde el Cabildo- lo paralizó sin conceder la misma urgencia para tramitar la residencia de mayores del sur que sí asignó al Dreamland. Sus prioridades ya se ve cuáles son y ha enseñado todas sus cartas sin sonrojarse.

- Las encuestas ponen en entredicho que CC mantenga el tercer diputado en el Parlamento de Canarias. ¿Confía en mantenerlo esta próxima legislatura?

- Sí, para eso trabajamos. La gente ya se ha cansado del experimento del Pacto de las Flores. ¿Alguien de verdad recuerda quiénes han sido los diputados del PSOE por Fuerteventura? ¿Alguien es capaz de apuntar una sola gestión real hecha por ellos? Pues por eso, porque la gente al final sabe quién trabaja y quién no, por mucha visita o mensaje electoral que ahora nos quieran vender, llegan tarde, señores.

- ¿Qué pesará más a la hora de votar: el efecto Feijóo a favor del PP o la corrupción en contra del PSOE?

- Creo que pesará mucho el cansancio y la decepción generados por el Pacto de las Flores, tanto a nivel local como de Canarias. Se les ha ido la fuerza por la boca, prometieron una revolución y solo han creado desilusión. Ha sido un mal gobierno, que no ha dado un palo al agua. En Fuerteventura nadie es capaz de enumerar quién forma el gobierno. Frente a ellos, humildemente le digo que Coalición Canaria es sinónimo de esfuerzo y cercanía. No somos buenos para las fotos, pero sí para trabajar.

Ampliar Javier Melián / Acfi Press

- Dígame, ¿satisfecho de que el Dreamland haya dejado de ser una amenaza paisajística para el Parque Natural de las Dunas de Corralejo, después de que el proyecto de estudios audiovisuales se haya mudado al suelo de un antiguo campo de golf en Telde?

- Satisfecho de que la voluntad popular y la lógica social prevalezca por encima del interés particular. Las instituciones están para trabajar por el interés común, no por el particular. Hemos visto cómo un 'catedrático' que dice que preside el Cabildo, dictó una instrucción a los funcionarios para que priorizaran la tramitación del Dreamland por encima de cualquier otro expediente del Cabildo. Incluso por encima de la residencia de mayores de Gran Tarajal. Lloret priorizó este proyecto privado por encima del proyecto social y público. Eso es lo que no compartimos y ante lo que nos oponemos. Si además es recalificando suelo, pues peor aún. Lloret, más que presidir, lo que ha hecho es embarrar el Cabildo. Honestamente, creo que se puede defender a Fuerteventura y progresar sin tener que vender nuestra identidad a intereses particulares o ajenos a nuestra isla con triquiñuelas de ningún tipo. No ha sido Coalición Canaria la única organización que se pronunció en contra de un proyecto que nació fallido. Habló la ciudadanía, habló el colectivo ecologista y también se pronunció claramente el Gobierno de Canarias, declarando que la ubicación del proyecto Dreamland atentaba contra nuestro bien más preciado. Yo estoy muy orgulloso de la respuesta masiva y de la lucha del pueblo de Fuerteventura ante intereses especulativos, y los que intentan decir ahora que hemos perdido una oportunidad, decirles que, precisamente, lo que pretendían cargarse con este centro comercial disfrazado de ciudad del cine, seguirá siendo el principal atractivo de nuestra isla: un plató natural único que sigue virgen e intacto gracias al fuerte convencimiento de todos los que dijimos que ese no era el espacio adecuado. Estoy convencido de que podremos recibir nuevas propuestas serias que respeten un entorno protegido como las dunas de Corralejo y nuestro medio ambiente sin necesidad de decretazos ni pelotazos.

- A CC, y en concreto a usted como secretario insular y expresidente del Cabildo que impulsó la catalogación del norte de Fuerteventura como Parque Nacional, se le critica por especial proteccionismo del medio ambiente. ¿Mantiene su concepción de una isla sin tanta intervención humana?

- No solo eso, recuerde que cuando llegamos al Cabildo había 18 planes turísticos para desarrollar en La Oliva. También sacamos adelante un Plan Turístico que paró proyectos que podían haber llegado hasta 160.000 camas turísticas nuevas. Ahora tenemos más de 85.000 camas alojativas y unos 2,5 millones de turistas, que generan una ocupación media por encima del 90%. Lo que hay que hacer es no ocupar más suelo sino invertir en renovar, mejorar y potenciar las construcciones turísticas que han quedado viejas o desfasadas, pero no ocupar más suelo virgen. Si hay que construir, que sea tirando y mejorando lo viejo, no ocupando nuevo suelo.

- ¿No se pudo hacer nada en contra de un Cabildo en manos de dos personas frente a 21 consejeros en la oposición, incluido sus siete compañeros de CC?

- El PSOE no ha querido presentar la moción de censura. Han sido el atrezzo de Lloret en sus sesiones fotográficas, como ha podido ver la sociedad majorera. Sólo le pedimos al PSOE un voto y hasta le ofrecimos la presidencia, sin embargo, prefirieron seguir embarrando el funcionamiento del Cabildo con Lloret. Lo cierto es que da bastante pena asistir a esta degradación, porque además afecta a la calidad de vida de todos los majoreros y a la imagen que hemos dado hacia el exterior. Menos mal que ya solo quedan unas semanas para ver la luz al final del túnel.

- Casi se pierde la subvención de 13,2 millones de euros del proyecto de regadío para los agricultores de Pájara y Tuineje. ¿Por qué la isla con más problemas de agua no tiene una red de agua desalada sólo para el campo o de agua depurada, como por ejemplo sí tiene Lanzarote?

- Fuerteventura tiene tradicionalmente una línea de ayudas para agua desalada de uso agrícola que no existe en ninguna isla, recortando los precios hasta 0,60 euros el metro cúbico. También hay redes de rechazo para aprovechar agua desalada en las principales áreas agrícolas y ganaderas. Pero es cierto que además hay proyectos y planificación para el uso de aguas depuradas que no se han llevado a cabo. Reitero, ha sido un mandato completamente perdido en materia de gestión. El Cabildo ha estado parado, algunos ayuntamientos como el del Puerto del Rosario ni ha tramitado las autorizaciones para las canalizaciones de la cuenca de Casillas del Angel, Tesjuate, Tetir y La Asomada, y en Pájara y Tuineje casi se pierde la financiación. Todo eso podría estar ya en marcha, y no hay nada.

- CC acaba la legislatura sin un alcalde en Fuerteventura. ¿Recuperará el partido el bastón de mando en algún municipio?

- Por suerte, dentro de muy poco los vecinos y vecinas de la isla tendrán la oportunidad de expresar el sentido de su voto y del futuro de su municipio y de su isla. Si se acaba así este mandato, quizá sea la señal más clara de que algo no funcionaba y de una falta de liderazgo y de capacidad de llevar los asuntos públicos de manera eficiente. Creo que se ha demostrado quién conoce los mecanismos de las instituciones públicas para que el pueblo no tenga que sufrir una crisis del agua que se podía haber evitado. Sinceramente, nunca antes habíamos detectado tal grado de cansancio y hastío con los gobernantes como en esta campaña. Vas por Puerto del Rosario y los vecinos te dicen que hay que poner fin a este 'show' como sea. En La Oliva es que ni quieren oír hablar de la saga del Marqués, en Pájara ya ven ustedes el aprecio que le tienen al alcalde después de su último 'posado' en La Lajita. Y podría seguir, pero no quiero centrarme en lo negativo sino en lo queda por venir. Coalición Canaria ofrece seriedad y trabajo honesto. Los vecinos y las vecinas decidirán lo que consideren más oportuno, pero mi impresión es que a partir de ahora los experimentos van a ser con gaseosa.