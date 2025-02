Mario Cabrera confirma que se va para «continuar con el relevo generacional»

El secretario insular de CC no se presentará a la reelección. «Dos legislaturas seguidas y una tercera si te lo pide la asamblea», aboga Cabrera que la norma para cargos públicos nacionalistas se extrapole a los cargos orgánicos. «No estoy diciendo que me vaya a quedar quieto en La Matilla plantando papas. Estaré por ahí echando una mano en el partido, en la política, que es lo que me gusta»

Tras ocho años como coordinador de Asamblea Majorera y ocho más como secretario insular de Coalición Canaria (CC), Mario Cabrera confirma que no se presentará a la reelección con el fin de «continuar con el relevo generacional». El también parlamentario nacionalista lo anunció esta semana en radio Sintonía al traer a colación que el reglamento interno de CC veta la reelección de los cargos públicos tras dos legislaturas seguidas, sólo ampliable a tres si la asamblea así lo plantea, «lo que debería trasladarse también a los cargos orgánicos del partido».

Con el vencimiento de los ocho años de responsable de los nacionalistas en Fuerteventura de cara al próximo congreso nacional de CC a celebrar el próximo 26 de abril, Cabrera aclaró en radio Sintonía que «no tengo otro trabajo mejor que hacer, yo no me voy a poner a plantar papas en La Matilla, en el sentido de que me gusta la política y seguiré yendo a la sede del partido a echar una mano en lo que haga falta».

Ampliar Clavijo, Garcia y Cabrera, en las jornadas abiertas de CC de este fin de semana de cara al congreso nacional de abril. Javier Melián / Acfi Press

El aún secretario insular apuntó al relevo generacional llevado a cabo hace un año y medio «casi del cien por cien» en la parte de cargos institucionales. «Salimos de un serio problema de liderazgo, salvo los más conocidos de Marcial Morales, Barragán o yo mismo, a tener un potencial de líderes en Fuerteventura de hombres y mujeres con una edad media joven que nos da futuro y garantías». Esta renovación en los cargos institucionales de CC resulta «necesario» para el partido repetirlo en la estructura orgánica del partido nacionalista.

Por eso, Mario Cabrera reitera que «hasta aquí: es hora de incorporar nuevas caras, un nuevo equipo» al frente de la secretaria insular de CC. «No estoy diciendo que me vaya a quedar quieto en La Matilla. Estaré por ahí echando una mano en el partido, en la política, que es lo que me gusta».

Cabrera confía que este relevo al frente de CC Fuerteventura se eleve al debate en el congreso nacional previsto para el próximo 26 de abril. «Siempre he estado donde me ha pedido mi partido, pero sí esa verdad que también me ha escuchado cuando hago planteamientos positivos, por eso espero que seamos capaces de encontrar a ese equipo de mujeres y hombres que encabecen la renovación orgánica de CC».

En radio Sintonía, Mario Cabrera avanzó que el partido ya tiene «una selección de candidatas y candidatos: gente tenemos, equipo tenemos, ahora falta que digan que sí».

Eso sí, el también parlamentario nacionalista se guardó muy bien de apuntar a ningún nombre de entre los cargos públicos en el Cabildo o ayuntamientos.