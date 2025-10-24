La Mareta ya tiene su Santa Cecilia

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario entrega la talla mariana a la asociación de vecinos

Alcalde, concejalas y concejales, en la entrega de la talla mariana a la asociación de vecinos Los Llanos-La Mareta.

CANARIAS7 Puerto del Rosario Viernes, 24 de octubre 2025, 13:31

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario entregó a la asociación de vecinos Los Llanos–La Mareta una talla de madera policromada de Santa Cecilia, patrona de los músicos, que será utilizada en las celebraciones anuales del barrio.

La adquisición de la imagen responde a una petición formal del colectivo vecinal, con el fin de contar con una figura representativa de esta celebración, arraigada en el barrio capitalino y vinculada a la promoción de la cultura y la tradición musical.