El mirador de Morro Velosa tiene más de 25 años de antigüedad y se sitúa en el macizo de Betancuria. C7

En marcha la reparación integral del mirador de Morro Velosa

Centros turísticos ·

Con una inversión de más de un millón de euros, Ecología y Construcción Fesumar ejecuta los trabajos en Betancuria. Esta obra se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Fuerte por Naturaleza' que impulsa la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura y promueve Museos de Fuerteventura

Canarias7

Puerto del Rosario

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:02

El Cabildo de Fuerteventura ha iniciado las obras de reparación y adecuación del mirador de Morro Velosa, en el municipio de Betancuria, para su futura reapertura al público.

Con una inversión de más de un millón de euros, las obras son ejecutadas por Ecología y Construcción Fesumar S.L. La modernización del mirador se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Fuerte por Naturaleza que impulsa la Consejería insular de Turismo y promueve Museos de Fuerteventura dentro del proceso de renovación los espacios museísticos por todo el territorio.

La presidenta Lola García, la consejera de Turismo, Marlene Figueroa, y el alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña, entre otros, en las obras del mirador. C7

El mirador de Morro Velosa, inmueble de más de 25 años de antigüedad y que albergará el Centro de Interpretación de Zonas Áridas, presenta deficiencias por el paso del tiempo que afectan a su conservación, por lo que requiere de un proyecto de reforma para asegurar su conservación a largo plazo.

De esta manera, se llevará a cabo una reparación integral de cara a mejorar su estado en lo que se refiere a pavimentos, porche de entrada, cubierta, revestimientos y carpintería interior y exterior. También se mejora su distribución y accesibilidad.

El PSTD 'Fuerte por Naturaleza' cuenta con fondos europeos NextGeneration dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  Su objetivo es mejorar la competitividad turística con nuevos equipamientos y actuaciones como la que se promueve en Morro Velosa.

Interior del mirador de Morro Velosa. C7

