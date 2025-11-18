Una lucerna romana de Isla de Lobos a cambio de una cerámica prehispánica

El proyecto 'Museos [y red] en movimiento', puesto en marcha por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, permite el intercambio de piezas arqueológicas y artísticas entre el Museo Arqueológico de Fuerteventura, el centrod e arte de Juan Ismael, el Museo Canario y el CEMFAC – La Ciudad en el Museo, en La Palma. Incluye intercambio de personal técnico

El Museo Arqueológico de Fuerteventeura presta al Museo Canario una lucerna romana (lámpara de aceite) hallada en el islote de Lobos, datada en el cambio de era; a cambio, acoge en su vitrina cero un recipiente cerámico prehispánico de Gran Canaria, decorado con motivos geométricos en almagre.

Este intercambio temporal de piezas arqueológicas forma parte del proyecto Museos [y red] en movimiento, que promueve la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. También se incluye la visita profesional del director del Museo Arqueológico de La Gomera, Juan Carlos Hernández, dentro del intercambio de personal técnico entre museos a Fuerteventura

En el ámbito artístico, el centro de arte Juan Ismael participa en un intercambio con el CEMFAC – La Ciudad en el Museo, en La Palma. El centro enviará el fotocollage 'Astronauta' de Juan Ismael, mientras que el CEMFAC aporta dos obras: 'Bulevar de Melancolía en la Ciudad de los gallos', de Hugo Pitti, y 'Vista de La Palma desde San Borondón', de Jorge Fin.

La exhibición de los préstamos es hasta el 10 de diciembre en el Juan Ismael, en Puerto del Rosario, y en el Arqueológico, en Betancuria.