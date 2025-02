Lola García: «La residencia sociosanitaria de la Gran Tarajal será pronto una realidad»

Catalina García Puerto del Rosario Sábado, 15 de febrero 2025, 23:01 Comenta Compartir

La primera mandataria majorera avanza que Fuerteventura dejará de estar a la cola en el número de plazas sociosanitarias.

– Fuerteventura necesita ampliar plazas sociosanitarias a toda prisa. ¿En qué punto se encuentra el proyecto de la residencia de mayores de Gran Tarajal, en Tuineje?

– Ya contamos con propuesta de adjudicación de la residencia de mayores de Gran Tarajal, un recurso muy esperado por personas usuarias y familiares, y que llevaba décadas atascada por diferentes cuestiones. Nada más incorporarnos al Cabildo de Fuerteventura como grupo de gobierno, trabajamos para desbloquear el suelo para su ubicación, en El Aceitún, y se pudo resolver gracias al trabajo de Ordenación del Territorio de la Corporación Insular y la coordinación con el Ayuntamiento de Tuineje. Posteriormente, iniciamos la licitación y ya, por fin, podemos decir que están adjudicadas unas obras de más de 15 millones de euros, gracias al impulso del área de Acción Social y el Servicio de Contratación. Una gran noticia para Fuerteventura, porque va a permitir ampliar las plazas sociosanitarias en 90, con 60 plazas residenciales y 30 de estancia diurna. Esta es una de las grandes prioridades que nos habíamos marcado como grupo de gobierno al inicio de la legislatura. Fuerteventura debe dejar de estar a la cola en el número de plazas sociosanitarias y por eso, además de este, estamos impulsando otros proyectos tan importantes como los centros de día de mayores de Costa Calma y para la zona Antigua-Betancuria, con la coordinación de los respectivos ayuntamientos. También la finalización y equipamiento de la residencia sociosanitaria de salud mental de carácter insular, que se espera entre en funcionamiento en el primer semestre de este año 2025.

– Los altercados violentos de Corralejo, Morro Jable y El Castillo hablan de inseguridad ciudadana y de falta de agentes en las calles. ¿Ha hecho usted un cálculo de cuántos efectivos más necesitan estas tres localidades, por otro lado los tres polos turísticos de Fuerteventura?

– Más que el cálculo de efectivos, lo que hemos hecho es exigir a las administraciones competentes que se refuercen. El número de efectivos debe ser acorde al crecimiento poblacional de la Isla. Fuerteventura es una isla tranquila y queremos que siga siéndolo para el bienestar de la ciudadanía. Para ello, desde el Cabildo hemos iniciado una ronda de reuniones de trabajo que mantenemos con ayuntamientos y otras administraciones, con la intención de buscar soluciones conjuntas a la falta de efectivos. Somos conscientes del trabajo que realiza la Guardia Civil y la Policía Nacional con déficit de personal con el que cuentan, pero sabemos que estamos por debajo del número de agentes que nos corresponden. Además, es necesario resaltar el papel de la Policía Local, que son los que conocen de primera mano la realidad de cada rincón en sus correspondientes municipios y que también se ven saturados por el incremento poblacional. En increíble el trabajo que están realizando, con los medios con los que cuentan.

– La polémica ha salpicado a la autovía norte-sur por las protestas vecinales y del Oasis Wildlife por el trazado El Cuchillete-Matas Blancas a la altura de La Lajita y por los retrasos de los tramos en obras. ¿Ya asegurada la alternativa en La Lajita que no atraviese el centro zoológico y botánico?

– Aunque el proyecto siga unas directrices técnicas, la postura del Cabildo es elegir la opción más beneficiosa para los vecinos y para el entorno. Por eso, desde que llegamos a la Corporación insular hemos mantenido reuniones con el consejero de Obras Públicas de la comunidad autónoma, Pablo Rodríguez, y personal técnico de ambas administraciones para plantear la necesidad de trabajar en la mejor alternativa. Comprendo que se haya creado cierta alarma social, sobre todo porque las alternativas estudian todas las zonas y esto puede crear esa preocupación, más que lógica. Pero desde el Cabildo, desde que empezamos las reuniones, tenemos claro que no íbamos a permitir que el trazado afectara a los vecinos, y el Gobierno de Canarias nos garantizó siempre que buscarían la mejor opción, y no es la del Valle de La Lajita. Esta alternativa que preocupa a los vecinos de la zona ya está descartada.

– Gran Canaria limita y regulariza el acceso a la subida al Roque Nublo y Lanzarote lo baraja con el Parque Nacional de Timanfaya. ¿Fuerteventura se lo plantea con espacios naturales protegidos más visitados como por ejemplo las Cuevas de Ajuy o el arco de las Peñitas?

– Actualmente se encuentran en redacción hasta once instrumentos de ordenación, en los que se estudia la capacidad de carga de los diferentes espacios. Trabajamos en ello adaptando todos estos instrumentos, pero también hay que tener en cuenta la propiedad de cada uno de sus espacios y los distintos niveles de protección según su clasificación. Lo que es indudable es que Fuerteventura debe contener su crecimiento poblacional para salvaguardar, entre otras cuestiones, los valores medioambientales, gestionando la actividad turística de manera que no se perjudique nuestro paisaje y territorio, uno de nuestros mayores tesoros. Así pues, se tomarán las medidas necesarias para garantizar esto, teniendo en cuenta las características y planes de cada espacio.

– Una de las grandes apuestas del Cabildo es un plan de embellecimiento por toda la isla.

– Decidimos apostar por un proyecto ambicioso, con una inversión inicial de cuatro millones de euros, la mayor dotación presupuestaria en la historia del Cabildo para el embellecimiento de nuestra Isla. 'Fuerteventura, bonita por naturaleza' abarca desde nuestros espacios naturales hasta los entornos urbanos, las gavias, los caminos, con el objetivo claro de convertir cada rincón de Fuerteventura en un espacio cuidado y lleno de vida. El proyecto nace de la necesidad que embellecer y limpiar de cara a la ciudadanía y al visitante, con la intención de trabajar paralelamente en la concienciación ambiental, necesaria para mantener el territorio en un estado de conservación y mantenimiento óptimo. A su vez, se pretende abordar tareas de reciclado y clasificación de residuos, así como liberar los suelos más sensibles de elementos que distorsionen el paisaje de la isla. Se están realizando actuación de todo tipo en todos los ámbitos. Por ejemplo, el control y limpieza, en toda la Isla, de especies invasoras, como el cañaveral o el carrizo, o en el Saladar de Jandía, el humedal de mayor interés medioambiental de Canarias se ha realizado una actuación de choque y se han programado controles semanales. Además, se ha trabajado recientemente en el barranco de Las Peñitas. Es importante tener en cuenta que el plan tiene un fuerte componente de conciencia social, de implicarnos como comunidad en el cuidado del entorno.

- Pregunta obligada: ¿Cómo se encuentra la situación del abastecimiento de agua en Fuerteventura?

- El Cabildo de Fuerteventura ha llevado a cabo la mayor inversión en recursos hidráulicos de toda su historia y, aunque aún queda mucho por hacer, podemos decir que la situación ha mejorado considerablemente. Este esfuerzo queda demostrado en las cifras, ya que hemos conseguido reducir los cortes de agua en más de un 70%. Cuando nos incorporamos al Cabildo tuvimos que planificar todas las obras de emergencia para mejorar la situación a corto y largo plazo. Hemos aumentado la producción en las plantas desaladoras, pero ese incremento debe ir acompañado de una mejora en las redes de distribución, que es lo que se hace actualmente Corralejo, Puerto del Rosario y Gran Tarajal. También se mejoran las redes de transporte en diferentes puntos estratégicos y se incrementa el almacenamiento con la reforma de los depósitos principales de La Herradura y la construcción del depósito en Guerime, entre otros. Es importante también invertir en medios materiales y técnicos, y, en este sentido, estamos recibiendo ya los primeros materiales del contrato por cinco millones de euros que cuenta con financiación del Gobierno de Canarias para mejorar el rendimiento de las plantas desalinizadoras y la calidad del agua.

- Fuera del Cabildo, pero dentro de su partido, CC, el secretario insular confirma que no se presenta a la reelección por tercera vez. ¿Se ha planteado dar un paso al frente y presentarse?

- Aunque siempre he estado a disposición del partido CC, el Cabildo de Fuerteventura exige una dedicación 24 horas, con un firme compromiso por desarrollar un programa de gobierno al que debo dedicar todo mi tiempo y energía, junto al resto del equipo del Cabildo. Por este motivo, no me planteo asumir una responsabilidad que pueda restar tiempo al trabajo que hacemos. Creo que tenemos suficientes perfiles y personas preparadas que podían asumir este reto, sin tener que duplicar esta responsabilidad. Además, estoy segura de que el actual secretario insular, si el partido se lo pide, reconsideraría su posición y continuaría en el cargo.