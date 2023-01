Fuerteventura Lola García recuerda: «No tiene quorum, no le dan los números, señor Lloret» CC advierte de que pedirá medidas cautelares después de la celebración del consejo de gobierno del viernes pasado

La portavoz de Coalición Canaria, Lola García, advierte sobre la imposibilidad de celebrar sesiones del Consejo de Gobierno al no tener el número de miembros suficiente para alcanzar el quorum necesario.

En este sentido, en el artículo 42.2 del Reglamento de Funcionamiento del Cabildo de Fuerteventura deja claro que el quorum no puede ser en ningún caso inferior a tres miembros. Lo mismo indica el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). En consonancia con lo manifestado, el Consejo de Gobierno no podría reunirse conforme su composición actual, con sólo dos miembros.

Para Lola García, «es importante respetar la normativa y, hasta que no exista la máxima seguridad jurídica, las sesiones del Consejo de Gobierno no deberían celebrarse. Todo ello, para evitar que los acuerdos que allí se tomen, que son de gran importancia para Fuerteventura, no acaben siendo nulos al carecer el quorum legalmente establecido».

Según Lola García, «se está actuando con una total irresponsabilidad al desoír la normativa vigente. Estamos hablando de temas que conciernen al bienestar de la Isla. Los acuerdos que se adopten deben gozar de la máxima seguridad jurídica para su validez». «Hablamos también del trabajo del personal funcionario que tramita los expedientes y merecen igualmente que se haga con la mayor seguridad», apunta García.

Aun así, pese a las advertencias, el pasado viernes se celebró sesión del Consejo de Gobierno con dos miembros. Por ello, el grupo Coalición Canaria en el Cabildo apela a la responsabilidad de Lloret. «De no hacerlo, tendremos que optar por las medidas cautelares, acudiendo a cuantas administraciones sean necesarias hasta que se acabe con esta irregularidad».

«A Sergio Lloret no le dan los números ni para celebrar un Consejo de Gobierno y es una muestra más de la gran irresponsabilidad y desconocimiento sobre cómo funciona un Cabildo. El egocentrismo que padece le ha llevado a montar un gobierno en minoría totalmente bloqueado y que no le permitirá gestionar salvo incumpliendo la normativa y la ética institucional».