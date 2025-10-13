Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Haridian Santana, en representación de la familia, junto al consejero de Deportes y el alcalde de Puerto del Rosario, entre otros. C7

A llenar el terrero de lucha de Tetir por Iván Santana, aquejado de leucemia

Luchada benéfica ·

La cita con la solidaridad y el deporte autóctono es el próximo 19 de octubre, domingo, a las 12.00 horas. La entrada tiene un coste de 10 euros y puede adquirirse en la Federación Insular de Lucha Canaria, entidades colaboradoras y en la taquilla durante la luchada

Puerto del Rosario

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:36

El terrero de Tetir, en el municipio de Puerto del Rosario, acogerá la luchada a favor de Iván Santana, el próximo domingo, 19 de octubre, a las 12.00 horas. Participan los diferentes clubes de la Isla, Federación Insular y Regional de Lucha, empresas e instituciones colaboradoras, con la implicación de mandadores de los clubes majoreros.

El mundo de la lucha canaria majorera se une para apoyar a Iván Santana, paciente de Leucemia Mielode Agua Grave. En el encuentro, se enfrentarán dos combinados: El Cuchillete y Playa Los Molinos.

La entrada tiene un coste de 10 euros y pueden adquirirse en la Federación Insular de Lucha Canaria, entidades colaboradoras y en la taquilla durante el evento.

El consejero de Deportes del Cabildo de Fuerteventura, Luis González, ha resaltado «la importancia del evento para la sociedad majorera, pero sobre todo para Iván Santana, un apasionado de la lucha canaria que está pasando por un momento delicado de salud».

Como representante de la comisión organizadora, Rafael Rodríguez dio las gracias a todas las personas que han trabajado por este evento «que hemos preparado para ayudar un vecino de Fuerteventura», e hizo un llamamiento para que se llene el terrero de Tetir para que Iván, familiares, amigos y los luchadores se sientan arropados.

