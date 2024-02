Lionel Morales, triatleta: «Logré salir adelante creando un nuevo yo y mira dónde he llegado»

Hace un alto en su entrenamiento para los Juegos Paralímpicos de París de 2024 para dar charlas a los escolares «cada vez que puedo» y ellos, los niños, le repiten casi siempre la misma pregunta: cuánto te costó la prótesis. Esta mañana de miércoles Lionel Morales habla de su experiencia de superación a los alumnos de varios colegios de Fuerteventura por iniciativa de la Asociación Nacional de Discapacidad, Enfermedades Raras e Integración Social (Aderis), dentro de su proyecto de concienciación de escolares Proyecto Lucas Vargas Martín III.

Lionel Morales, triatleta paralímpico de Lanzarote que nació en Caracas (Venezuela, 1973) aunque se familia volvió a Haría cuando tenía apenas cinco años, desgrana con naturalidad un currículum fuera de serie: participó en los Juegos de Río de Janeiro de 2016 donde fue el único deportista español que participó en su modalidad, campeón del mundo de duatlón, varias veces campeón del mundo de triatlón y preseleccionado para los Juegos Paralímpicos de 2024. Con las charlas y mesas redondas, quiere «acercar mi realidad a los niños, no vengo a inventar nada sino a contarles mi vida día a día».

Un momento de la intervención del deportista Lionel Morales. Javier Melián / Acfi Press

Los escolares reaccionan «de miles de formas, no hay dos que sean iguales. Preguntas tan simples como cuánto te cuesta la prótesis la hacen niños pequeños, lo que hace quedar un poco triste porque son tan pequeños para fijarse en lo material». Sin embargo, otros le preguntan si nada con la prótesis, cómo hace los cambios de la bicicleta a la carrera, etc. «Tras las charlas, los profesores suelen comentarme que los niños se quedan supercallados. Yo voy en pantalón corto, con lo que ya se quedan impresionados. Llevo la prótesis de correr y se las doy en la mano. No me gusta extenderme mucho sino que ellos me pregunten porque no sabes por dónde van a salir los niños».

Cuando estaba a punto de cumplir los 24 años, en enero de 1997, Lionel pierde la mitad de su pierna izquierda tras un trágico accidente de moto, cortándose de repente una vida dedicada al surf, el skate, la pesca submarina y su pasión por el boxeos. «No fue fácil. Logré salir adelante creando un nuevo yo, como suelo decir, y mira dónde he llegado».

Lionel Morales, antes de la mesa redonda organizada por Aderis para concenciación de escolares. Javier Melián / Acfi Press

Precisamente 'todos y todas podemos' es el título de la mesa redonda de este miércoles organizada por Aderis en el auditorio de Puerto del Rosario. A Lionel le escuchan alumnos de tercero a sexto de Educación Primaria de CEIP La Hubara y CEIP Puerto del Rosario (municipio de Puerto del Rosario); CEIP Tiscamanita y CEIP Las Playitas (Tuineje); el centro Diferentes e Iguales de la capital; y de primero del ciclo formativo de GM Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia del CIFP Majada Marcial, en Puerto del Rosario.

Junto a Morales, participa en la mesa redonda de este miércoles ante los alumnos Guío Santana, artista de Lanzarote que es sorda, Lorena Curbelo, fisioterapeuta y escritora de Lanzarote, la Asociación de Deporte Inclusivo de Fuerteventura Insurf y la murga inclusiva Les Reverdes. Se trata, resume María del Carmen Hernández, presidenta de Aderis, de que los escolares comprueben que «tener una limitación física, no impide que te puedas desarrollar en la vida, tener un proyecto de vida y ser una persona plena».

Ampliar Morales y el resto de participantes en la mesa redonda organizada por Aderis. Javier Melián / Acfi Press

La Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Fuerteventura, en colaboración con el Cabildo de Lanzarote, patrocinan la tercera edición del proyecto de concienciación de escolares Lucas Vargas Martín. «Llevamos varios años con esta iniciativa y los niños se quedan muy soprendidos de que por ejemplo Lionel, que le falta una pierna, pueda nadar, correr, que haga de todo».

El año pasado, colaboró con Aderis el fallecido Manuel Saavedra con su perro guía. «Los chiquillos le hicieron unas preguntas increíbles: cómo te vistes, cómo eliges la ropa. Los alumnos reaccionan muy bien y plantean cuestiones muy curiosas, y ellos mismos se dan cuenta de que son personas que pueden estar activamente en la sociedad. Yo diría que los adultos tenemos más prejuicios que los niños», se lanza a concluir María del Carmen Hernández.