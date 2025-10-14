Limpiaventura: actuar donde nadie llega en Antigua

El Ayuntamiento de Antigua, desde la Concejalía de Medio Ambiente, felicita, agradece y respalda el trabajo de retirada de residuos que fin de semana si, fin de semana también, realizan los voluntarios y las voluntarias

El Ayuntamiento de Antigua, desde la Concejalía de Medio Ambiente, felicita, agradece y respalda el trabajo de limpieza que fin de semana si, fin de semana también, realizan los voluntarios y las voluntarias de Limpiaventura.

Este trabajo del colectivo, destaca el alcalde Matías Peña, lo realiza el colectivo sin ánimo de lucro y con la única retribución de aportar su compromiso en la limpieza del litoral en las zonas más escarpadas y complicadas del municipio de Fuerteventura. El Consistorio de Antigua colabora con la logística y el traslado de los residuos que las mareas y los seres humanos depositan en la costa.