Ejemplo de aparcamiento modular similar a levantar cerca de la estación de guaguas de Corralejo. C7

A licitación el aparcamiento modular de Corralejo por un millón de euros

Obras ·

La estructura modular se instalará cerca de la estación de guaguas gracias a la financiación de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Martes, 14 de octubre 2025, 23:04

El Ayuntamiento de La Oliva trabaja en la creación de más de 500 plazas de parking en Corralejo. Este compromiso del gobierno local se desarrollará a través de dos proyectos: cerca de la estación de guaguas y en la calle Palangre, al lado del depósito de agua del CAAF.

El primero, que ya se encuentra en fase de licitación y está financiado por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, se realizará en los alrededores de la estación de guaguas de Corralejo. Con una estructura modular de 364 plazas, dividida en dos plantas de 5.000 metros cuadrados en total. Una vez licitada la obra, su ejecución tendrá un plazo de siete meses.

La Viceconsejería de Infraestructuras del Gobierno canario otorgó en enero de 2025 un millón de euros al Ayuntamiento de La Oliva para financiar el proyecto de ejecución de este aparcamiento modular junto a la estación de guaguas de Corralejo. Este parking es un proyecto antiguo en un solar que en la práctica se usa como parking improvisado. El Ayuntamiento de La Oliva redactó hace unos siete años el proyecto para habilitar un aparcamiento de unas inicialmente 80 plazas que finalmente se han ampliado a 364.

Por otro lado, el segundo proyecto del Ayuntamiento de La Oliva se llevará a cabo en la calle Palangre de la localidad turística, al lado del depósito del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF). Aquí se habilitarán un total de 164 plazas que todavía se encuentran por licitar.

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, señala la necesidad de avanzar en ambos proyectos. «Continuamos trabajando en el compromiso del grupo de gobierno de proporcionar no solo más viviendas a la ciudadanía del municipio, sino también nuevas plazas de parking en Corralejo«.

