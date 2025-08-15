Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jessica de León, consejera canaria de Turismo y Empleo, ante el menú elaborado por los alumnos del programa del SCE. C7

Lentejas y filete empanado: menú del primer programa de formación del SCE para menores inmigrantes

Empleo ·

La Fundación Main desarrolla en Fuerteventura desde enero el programa formativo con once participantes que están realizando una especialidad en operaciones básicas de cocina. La consejera regional Jessica de León visita en Puerto del Rosario la actuación se está desarrollando en las dos provincias y alcanzará a un total de 900 beneficiarios, con una inversión de dos millones de euros por parte del SCE

CANARIAS7

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Viernes, 15 de agosto 2025, 12:39

La consejera regional de Turismo y Empleo, Jessica de León, y la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), María Teresa Ortega, visitaron en Puerto del Rosario el primer programa de formación dirigido a menores migrantes tutelados por la Comunidad autónoma, con el objetivo de mejorar su integración social y laboral.

Impulsado por el SCE y desarrollada en la isla por la Fundación Main, el programa comenzó en enero y ha alcanzado en Fuerteventura a un total de once participantes que realizan una especialidad en operaciones básicas de cocina, tras haber superado la primera fase del itinerario formativo, en la que recibieron clases de lengua castellana y nociones para mejorar sus habilidades laborales.

«Es la primera vez que se lleva a cabo en Canarias un programa de formación específico para menores migrantes», destacó De León, explicando que «la actuación se está desarrollando en las dos provincias y alcanzará a un total de 900 beneficiarios, con una inversión de dos millones de euros por parte del SCE».

En concreto, se está realizando también en Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y El Hierro, «puesto que son las islas donde la Comunidad autónoma tiene bajo tutela menores migrantes». El objetivo, señaló, «no es solo que estos jóvenes adquieran conocimientos de español o mejoren sus competencias laborales, sino que amplíen sus oportunidades y puedan integrarse al mercado laboral».

En este sentido, destacó que al terminar el módulo los participantes obtienen un certificado de profesionalidad con el que pueden acreditar la especialidad que hayan cursado, ya sea operaciones básicas de cocina, que se imparte en Fuerteventura, u otros oficios como soldadura, mozo de almacén, bar y cafetería, o pintura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El diputado Yoné Caraballo responde a la polémica por su vídeo de vacaciones
  2. 2 Acción contra las ratas en La Paterna: comienza la retirada de gallos y gallinas
  3. 3 Fallece el periodista Héctor Palmero, la voz afable de la radio tinerfeña
  4. 4 La covid repunta en Canarias y dispara la venta de test: «Es un error creer que ya no hay riesgo»
  5. 5 Cuatro detenidos en Telde por tráfico de drogas y blanqueo de capitales
  6. 6 Cambios en las notas de corte de la ULPGC: Medicina destrona a un doble grado y Biotecnología se estrena a lo grande
  7. 7 El Ayuntamiento retira su apoyo al 30º Masdanza en plena investigación de Anticorrupción
  8. 8 ¿Qué tiene que saber de la huelga de handling que afectará a los aeropuertos canarios?
  9. 9 A prisión provisional por el homicidio de Miguel, que murió quemado dentro de su furgón
  10. 10 El calor mata en Canarias a cinco personas en lo que llevamos de agosto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Lentejas y filete empanado: menú del primer programa de formación del SCE para menores inmigrantes

Lentejas y filete empanado: menú del primer programa de formación del SCE para menores inmigrantes