Lentejas y filete empanado: menú del primer programa de formación del SCE para menores inmigrantes

La Fundación Main desarrolla en Fuerteventura desde enero el programa formativo con once participantes que están realizando una especialidad en operaciones básicas de cocina. La consejera regional Jessica de León visita en Puerto del Rosario la actuación se está desarrollando en las dos provincias y alcanzará a un total de 900 beneficiarios, con una inversión de dos millones de euros por parte del SCE

Jessica de León, consejera canaria de Turismo y Empleo, ante el menú elaborado por los alumnos del programa del SCE.

CANARIAS7 Puerto del Rosario Viernes, 15 de agosto 2025, 12:39 Comenta Compartir

La consejera regional de Turismo y Empleo, Jessica de León, y la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), María Teresa Ortega, visitaron en Puerto del Rosario el primer programa de formación dirigido a menores migrantes tutelados por la Comunidad autónoma, con el objetivo de mejorar su integración social y laboral.

Impulsado por el SCE y desarrollada en la isla por la Fundación Main, el programa comenzó en enero y ha alcanzado en Fuerteventura a un total de once participantes que realizan una especialidad en operaciones básicas de cocina, tras haber superado la primera fase del itinerario formativo, en la que recibieron clases de lengua castellana y nociones para mejorar sus habilidades laborales.

«Es la primera vez que se lleva a cabo en Canarias un programa de formación específico para menores migrantes», destacó De León, explicando que «la actuación se está desarrollando en las dos provincias y alcanzará a un total de 900 beneficiarios, con una inversión de dos millones de euros por parte del SCE».

En concreto, se está realizando también en Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y El Hierro, «puesto que son las islas donde la Comunidad autónoma tiene bajo tutela menores migrantes». El objetivo, señaló, «no es solo que estos jóvenes adquieran conocimientos de español o mejoren sus competencias laborales, sino que amplíen sus oportunidades y puedan integrarse al mercado laboral».

En este sentido, destacó que al terminar el módulo los participantes obtienen un certificado de profesionalidad con el que pueden acreditar la especialidad que hayan cursado, ya sea operaciones básicas de cocina, que se imparte en Fuerteventura, u otros oficios como soldadura, mozo de almacén, bar y cafetería, o pintura.