El legado de las Apañadas une a las Reservas de la Biosfera de Anaga y Fuerteventura Este domingo se completa el programa con la ruta ornitológica que arranca a las 08.15 horas desde Tesjuate, en Pájara

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 6 de septiembre 2025, 15:51 | Actualizado 15:57h.

La tradición milenaria de las Apañadas hermana a las Reservas de la Biosfera de Anaga y de Fuerteventura en una jornada marcada por la tradición y el valor etnográfico de una actividad reconocida, recientemente, como Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Canarias.

Un hermanamiento que pone de manifiesto la necesidad de seguir cuidando y apostando por la generación de vínculos entre los territorios que cuenta con este reconocimiento por parte de la Unesco.

La actividad, realizada este sábado respetando los tiempos del ganado, permitió a los asistentes conocer de primera mano el origen de esta tradición majorera y su organización bajo la coordinación del comisionado. Además, de presenciar la llegada del ganado hasta la Gambuesa del Llano del Sombrero para suidentificación y reparto.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, afirmó que «el Anaga Biofest tiene sello propio y práctica la sostenibilidad, eje central de nuestra política turística».

Ampliar La consejera Jéssica de León acudió a la Apañada. c7

Además, añadió que «el apoyo que brindamos a este festival, que hermana dos reservas de la biosfera, la de Anaga y Fuerteventura, es un claro ejemplo de cómo tenemos que reposicionar el producto turístico Islas Canarias con otros segmentos que tienen muchísima importancia y que dan un valor añadido a toda la industria turística, como pueden ser las apañadas, recientemente declaradas Bien de Interés Cultural y que para los majoreros es una bandera llena de orgullo, de cariño y de tradición».

Para el director del festival, Javier Tejera, la acción de hoy viene a reforzar el espíritu de un proyecto que apuesta por la conservación de un patrimonio natural e inmaterial único. «Vivir este tipo de experiencias nos permite darnos cuenta del gran valor cultural, etnográfico y natural de esta tierra. Hoy reforzamos nuestro compromiso con la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura con la que estamos seguros de que podremos continuar una línea de colaboración».

Ruta dominical

Este domingo se completa el programa con la ruta ornitológica 'En busca de la tarabilla canaria en el barranco de Ríos Cabras', que arrancará a las 8.15 horas en Tesjuate (Pájara).

Un recorrido a pie que permitirá conocer la biodiversidad de la Isla a través de la observación de aves, prestando especial atención a la Tarabilla Canaria, especie endémica que solo se encuentra en Fuerteventura. Como colofón se realizará una visita a la reserva ornitológica de Verde Aurora Bio Farm, un espacio dedicado a la conservación de la naturaleza, la agricultura ecológica, la sostenibilidad y las tradiciones majoreras.

Esta iniciativa no solo ofrece la oportunidad de disfrutar de la biodiversidad, además tiene un marcado carácter divulgativo en torno a la necesidad de conservar el hábitat natural de estas especies, destacando su papel como bioindicadores en un entorno único.

Anaga Biofest, proyecto organizado por Ecotouristing Ideas Regenerativas, cuenta con el patrocinio de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, que dirige Jéssica de León, a través de Turismo de Islas Canarias; el Cabildo de Tenerife a través de Turismo de Tenerife, y los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Tegueste, y la Fundación CajaCanarias.