Lanzan dos cócteles molotov contra el coche particular de un guardia civil en Fuerteventura

La AEGC, asociación que engloba todas las escalas y empleos de la Guardia Civil, denuncia un nuevo acto vandálico contra un agente, después de que hace dos años ya le pincharan las cuatro ruedas del coche. Para el colectivo, resulta «evidente que los daños causados son para perjudicar al guardia civil como venganza a su labor en el cuerpo»

Catalina García Puerto del Rosario Jueves, 16 de octubre 2025, 11:21

La AEGC, la asociación que engloba todas las escalas y empleos de la Guardia Civil, denuncia una nueva agresión contra un agente destinado en Fuerteventura. Hace dos años le pincharon las cuatro ruedas del coche y ahora el o los agresores han lanzado dos cócteles molotov con líquido inflamable contra el vehículo particular del agente causando daños de más de 700 euros.

La AEGC recalca «la premeditación del caso y la intencionalidad de causar un grave daño, el cual, afortunadamente, solo ha quedado en un daño material« al que tendrá que hacer frente el agente o su seguro particular. El colectivo apunta a la posibilidad de que se abra un expediente de resarcimiento a costa de la Guardia Civil, »ya que es evidente que los daños causados son para perjudicar al agente como venganza a su labor en el cuerpo, como ya tuvo que hacer hace dos años cuando, repetimos, le pincharon las cuatro ruedas del vehículo«.

Desde la AEGC se parte de que «actos como éstos justifican nuestra exigencia al Gobierno de ser considerados profesión de riesgo, por lo que no entendemos la actitud del Ministerio del Interior de negarse a este cambio que tan justificadamente reclamamos. Al igual que la de ser considerados autoridad, ya que implicaría sentencias mayores a estas agresiones».

Por ello, concluye el colectivo, «no dejaremos de reclamar estos cambios que sabemos protegerían más y mejor a los guardias civiles, pero hasta que este momento llegue AEGC ha puesto a su servicio jurídico a disposición del agente para que defienda sus intereses y logre la mayor condena posible para el autor o autores«.