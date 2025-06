Kiko Veneno, Muchachito, Tomasito y Delinqüentes se juntan en el FEM de El Cotillo

El festival se celebra el 3 y el 4 de julio en la playa de la Concha. El reggae sonará con Queen Omega & The Royals Souls, otro de los platos fuertes del cartel

«Cuando el G-5 se junta, algo puede pasar», pronosticó Ratón una vez. Pues Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Diego Ratón de los Delinqüentes, Muchachito Bombo Infierno y Tomasito vuelven a reunirse sobre el escenario del festival Fuerteventura en Música (FEM) 2025, a celebrar el 3 y el 4 de julio en la playa de la Concha, en El Cotillo, en el municipio de La Oliva.

Además de la rumba contemporánea y gamberra del G-5, el FEM vibrará el sábado con una de las grandes referencias del reggae actual, Queen Omega & The Royals Souls (Trinidad), otro de los platos fuertes del cartel del festival organizado por la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, que abre la agenda musical del verano.

La presentación del cartel escogió el muelle chico de El Cotillo como marco. Javier Melián / Acfi Press

El viernes, 4 de julio, es el de la reunión de nuevo del G-5, Lehmanns Brothers (Francia), Natalia Doco (Argentina), Calle Mambo (Chile) y la formación local Rabiche, banda liderada por el majorero Fajardo.

El sábado, día 5 de julio, no faltarán el reggae de Queen Omega, junto a Baiuca (Galicia), Roy Paci & Aretuska (Italia), Kraak & Smaak (Países Bajos) y David El Majorero, que presentará su último proyecto, Contraventura. Entre un grupo y otro, sonará la selección del dj y curador musical tinerfeño Carballeira, con más de 30 años de trayectoria en la escena cultural de Canarias.

Lo que es seguro en El Cotillo es que cuando se juntan Kiko Veneno, El Canijo de Jerez y Diego Ratón, de Los Delinqüentes, Muchachito y Tomasito, siempre suena su único disco hasta la fecha, Tucaratupapi (2006), que está actualmente descatalogado y no se puede siquiera escuchar en ninguna plataforma digital. Ahora, se publica por primera vez en vinilo, y regresa a todas las plataformas digitales, con una edición remezclada y remasterizada.

Ampliar Queen Omega traerá el reggae a El Cotillo. C7

Con la cantante Queen Omega desembarca en el FEM el reggae de Trinidad. Su dubplate No Love ha puesto a la artista trinitense Queen Omega en el punto de mira. El verano pasado, Queen Omega y Little Lion Sound crearon un éxito mundial con su dubplate en el legendario Next Episode Riddim, que ha acumulado más de 120 millones de reproducciones en todas las redes sociales y ha sido aclamado por Snoop Dogg y Dr. Dre.

Electrónica y música tradicional gallega fusiona Baiuca, un fenómeno cultural y musical prácticamente desde sus inicios. Con dos álbumes largos publicados (los icónicos «Solpor» y «Embruxo»), dos EPs («Misturas» y «Paisaxes»), dos splits («Adélia», junto a las portuguesas Haema; y «Diamante / La Nana», junto a Alba Reche), el productor y artista gallego Alejandro Guillán consiguió instalar una nueva idea de mestizaje musical.

Ampliar Baiuca, en concierto. C7

El trompetista Roy Paci y su banda Aretuska han incendiado los escenarios de Europa y Latinoamérica con un sonido híbrido y personal que fusiona sus raíces mediterráneas con ritmos latinos como la samba y la cumbia, además de ska, reggae, R&B y jazz. También lo harán en la playa de la Concha.

Desde Países Bajos llegan Kraak & Smaak, fiesta electrónica orgánica que abarca géneros como el disco, el funk, electrónica, indie, deep house, soul e incluso pop. Inspirada en sus raíces sudamericanas, Natalia Doco hunde sus pies descalzos en la tierra de sus ancestros, extrae allí una nueva energía, convoca a la luna y a los espíritus y encarna el ancestral poder femenino de sus múltiples voces.

Ampliar El grupo chileno Calle Mambo. C7

A la música latina contagiosa (huayno, cumbia, timba, caporal) de Calle Mambo, casi nadie escapa. Es un grupo chileno formado en el 2013 y que está de vuelta a Europa desde abril hasta octubre de 2025 para presentar su tercer álbum Retumba la Tierra.

El majorero José Antonio Fajardo, Diego Hernández (The Conqueror Project), Carlos Pérez, Jorge Hernández, Manuel C. y Julio Armas forman Rabiche, un excitante cruce de caminos de distintas costuras musicales que se presenta oficialmente en el FEM.

Ampliar El grupo canario Rabiche. C7

También es majorero David Rodríguez Santana, alumno de Domingo Rodríguez El Colorao, aunque no se quedó solo en el timple. Presenta en la playa de la Concha su nuevo proyecto ContraVentura, donde profundiza en las raíces de las Islas Canarias y parte de su Fuerteventura natal, con el sonido a través del timple y la contra majorera.

Durante la presentación del cartel del FEM 2025, el consejero insular de Cultura, Rayco León, destacó que «son dos grandes noches que dan inicio al verano con artistas internacionales, nacionales y, por supuesto, de Canarias con participación majorera, ahondando en ese mensaje sobre multiculturalidad y sostenibilidad como se viene desarrollando habitualmente».