Las Jornadas cumplen 20 años uniendo Fuerteventura y Lanzarote a través de la Historia

Rayco León, Ascensión Toledo, Lola García y David de León, en la inauguración de las vigésima edición de las Jornadas de Historia.

Catalina García Puerto del Rosario Martes, 23 de septiembre 2025, 13:27 Comenta Compartir

Hasta el 26 de septiembre, 48 trabajos en las áreas de Geografía, Historia, Historia del Arte, Lengua y Literatura y Arqueología se darán a conocer en las 20ª Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote. Desde este martes, más de 80 ponentes participan en el encuentro auspiciado por el Archivo Insular, dependiente de la Consejería de Cultura del Cabildo.

Como resultado de todos estos 20 años de cooperación entre los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, ya se han publicado 860 estudios, lo que ha logrado incrementar notablemente esta bibliografía, «gracias a una de las colaboraciones interinsulares más longevas que existen en Canarias», destacó la presidenta Lola García en el acto de inauguración en el Palacio de Congresos de Puerto del Rosario.

Nacidas en 1984, las jornadas fueron promovidas desde el Archivo Histórico de Fuerteventura y creadas por ambas corporaciones insulares de Fuerteventura y Lanzarote para paliar la escasa bibliografía y el limitado conocimiento existente sobre dichas islas. Se celebran cada dos años y alternan su sede entre ambas islas.

Las jornadas arrancaron este martes con la primera de las 48 ponencias y con el primero de las cinco áreas de investigación en Humanidades: Historia del Arte y José Concepción Rodríguez con el menaje doméstico y las bellas artes en Fuerteventura durante el siglo XVIII. Le siguió Nona Perera con su charla sobre los artesanos de la construcción en Lanzarote durante el siglo XVIII

La tarde del martes es para las ponencias en lengua y literatura, mientras que el miércoles se dedica a los temas de Historia y el jueves, a la Arqueología. Entre estas ponencias, destaca la que impartirá Olegario Negrín Fajardo sobre los decisivos informes de los curas de los pueblos en el proceso de depuración franquista del Magisterio de Fuerteventura y Lanzarote o los nuevos descubrimientos en torno al taller romano de púrpura en la Isla de Lobos.

Las jornadas se desarrollan del 23 al 26 de septiembre en Puerto del Rosario. Javier Melián / Acfi Press