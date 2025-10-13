Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Carlos Rodríguez, consejero de Medio Ambiente, presencia una suelta de tortugas en Cofete. C7

La 2ª Jornada de Medio Ambiente de Fuerteventura analiza la relación entre cambio climático y océanos

Medio ambiente ·

El programa incluye las ponencias de Sergio Rodríguez, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Claudia Pérez, del Centro Oceanográfico de Canarias–Instituto Español de Oceanografía (CSIC-IEO), y Francisco Javier Abascal Crespo, también del CSIC-IEO

CANARIAS7

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:37



El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Medio Ambiente, organiza la 2ª Jornada Técnica Medioambiental, dentro del Programa de Conferencias, Jornadas y Cursos Medioambientales 2025. Este proyecto tiene como objetivo de generar conocimiento, reflexión y acción en torno a los grandes retos medioambientales de la isla.

La jornada está dirigida a la ciudadanía interesada en las cuestiones ambientales y se requiere inscripción previa en la página web oficial https://cama2025.eventosendirecto.es/II_jornada_tecnica_medioambiental#tatsu-section-KK2Q3lx3sTym, además de la posibilidad de hacerlo de manera presencial al comienzo de la jornada.

Bajo el lema 'Clima, Aire y Océanos: Conocimiento para la Acción', la cita se celebra este martes, 14 de octubre, en el Palacio de Formación y Congresos, en Puerto del Rosario, de 9.00 a 13.30 horas. La jornada reúne en la isla a especialistas de reconocido prestigio que analizarán, desde distintas perspectivas, la relación entre el cambio climático, la atmósfera y los ecosistemas marinos.

El programa incluye las ponencias de Sergio Rodríguez, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Claudia Pérez, del Centro Oceanográfico de Canarias–Instituto Español de Oceanografía (CSIC-IEO), y Francisco Javier Abascal Crespo, también del CSIC-IEO.

El encuentro culminará con una mesa redonda con la participación de los tres investigadores y José Domingo Fernández, director insular de Desarrollo Económico, Transición Ecológica, Sostenibilidad Ambiental y Reserva de la Biosfera, adelanta el consejero insular de Medio Ambiente, Carlos Rodríguez.

