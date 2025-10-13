La 2ª Jornada de Medio Ambiente de Fuerteventura analiza la relación entre cambio climático y océanos

El programa incluye las ponencias de Sergio Rodríguez, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Claudia Pérez, del Centro Oceanográfico de Canarias–Instituto Español de Oceanografía (CSIC-IEO), y Francisco Javier Abascal Crespo, también del CSIC-IEO

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Medio Ambiente, organiza la 2ª Jornada Técnica Medioambiental, dentro del Programa de Conferencias, Jornadas y Cursos Medioambientales 2025. Este proyecto tiene como objetivo de generar conocimiento, reflexión y acción en torno a los grandes retos medioambientales de la isla.

La jornada está dirigida a la ciudadanía interesada en las cuestiones ambientales y se requiere inscripción previa en la página web oficial https://cama2025.eventosendirecto.es/II_jornada_tecnica_medioambiental#tatsu-section-KK2Q3lx3sTym, además de la posibilidad de hacerlo de manera presencial al comienzo de la jornada.

Bajo el lema 'Clima, Aire y Océanos: Conocimiento para la Acción', la cita se celebra este martes, 14 de octubre, en el Palacio de Formación y Congresos, en Puerto del Rosario, de 9.00 a 13.30 horas. La jornada reúne en la isla a especialistas de reconocido prestigio que analizarán, desde distintas perspectivas, la relación entre el cambio climático, la atmósfera y los ecosistemas marinos.

El programa incluye las ponencias de Sergio Rodríguez, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Claudia Pérez, del Centro Oceanográfico de Canarias–Instituto Español de Oceanografía (CSIC-IEO), y Francisco Javier Abascal Crespo, también del CSIC-IEO.

El encuentro culminará con una mesa redonda con la participación de los tres investigadores y José Domingo Fernández, director insular de Desarrollo Económico, Transición Ecológica, Sostenibilidad Ambiental y Reserva de la Biosfera, adelanta el consejero insular de Medio Ambiente, Carlos Rodríguez.