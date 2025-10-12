Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El alcalde Isaí Blanco y el concejal de Cultura, David Hernández, con varios músicos. Ayuntamiento de La Oliva

El jazz y el blues 'inundan' Corralejo durante tres días

Música ·

Del 23 al 25 de octubre, el escenario de la avenida del Carmen acoge los conciertos del 29º Festival Internacional. La noche del jazz se reserva para el sábado, último día

Catalina García

Puerto del Rosario

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:34

El Festival Internacional de Blues y Jazz de Corralejo cumple 29 años. El Ayuntamiento de La Oliva, a través de la Concejalía de Cultura, trae a diferentes vocalistas y bandas locales, nacionales e internacionales compartirán escenario durante los próximos 23, 24 y 25 de octubre, a partir de las 20.00 horas, en la avenida del Carmen.

El programa de conciertos del festival arranca, gracias a la colaboración de la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, el jueves, 23 de octubre, con Johele y Indunas, Jazz Street Project y Arsénico, que son los grupos locales.

El viernes, 24 de octubre, suben al escenario artistas nacionales e internacionales como The Electric Soul Company, que vienen de Chicago; JJ Thames & Luca Giordano Band, un grupo de EEUU e Italia; y Martín Burguez & His Rhythm Combo, cuyos integrantes proceden de Uruguay Barcelons. Además, no faltará la dinamización de la Banda The Plunger Dixie Band.

Siempre en la avenida del Carmen, el 29º Festival Internacional de Blues y Jazz de Corralejo termina el sábado, 25 de octubre, con la presencia de Combo Paradiso, que viene desde Madrid; Latino Blanco & Mark Nightingale, desde Reino Unido y Valencia; y Jesse Davis, directamente llegado desde Luisiana (Nueva Orleans) para la noche dedicada al jazz.

