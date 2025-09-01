'Isla de Fuerteventura', primer barco-escuela de vela latina La embarcación fue presentada en sociedad el pasado fin de semana. Tiene respaldo del Cabildo

CANARIAS7 Puerto del Rosario Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:48

El Cabildo, a través de la Consejería de Deportes que dirige Luis González, dio el pasado fin de semana un nuevo paso en la conservación y promoción de sus tradiciones deportivas con el bautismo del primer barco-escuela de vela latina. Colabora la Federación Insular de Vela Latina, con la gestión y mantenimiento del barquillo.

La embarcación, bautizada con el nombre de 'Isla de Fuerteventura', mide cinco metros de eslora. Fue construida artesanalmente por el carpintero Santiago González y diseñada estéticamente por el artista Silvestre Chacón.

Serrvirá para impartir formación y acercar la vela latina a los centros educativos, con monitores cualificados.

Valoraciones

En la presentación, la presidenta insular, Lola García, indicó que «en los últimos dos años, hemos redoblado nuestros esfuerzos desde el área de Deportes para apoyar a la vela latina. Hoy, vemos los frutos de ese trabajo compartido: más barquillos, más tripulaciones, más participación y, sobre todo, más futuro para este deporte tan nuestro».

Por su parte, el consejero de Deportes, Luis González, añadió que «con este acto, damos un paso más hacia la conservación de nuestras raíces que, además, sirve como herramienta clave para asegurar el relevo generacional y acercar a los jóvenes a una tradición que forma parte de nuestra identidad como isla».

En los dos últimos años, el Cabildo, desde el área de Deportes, ha incrementado significativamente su apoyo a la vela latina, permitiendo, a través de la Federación Insular, el desarrollo de un programa formativo consolidado y un calendario de competiciones insulares cada vez más nutrido.