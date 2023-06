Isaí Blanco: «La legislatura de Pilar González fue muy dura, no se puede volver a repetir»

Blanco, en virtud del acuerdo de gobierno «estable», adelanta que dará continuidad a los proyectos ya iniciados por el anterior equipo, «siempre que vayan en favor de la ciudadanía».

– Ahora sí que se apoya en un pacto sólido con el PSOE para los próximos cuatro años, no como la legislatura pasada que el acuerdo saltó por los aires y fue objeto de una moción de censura que colocó a Pilar González de alcaldesa. ¿En proyecto meter a otro grupo político más?

– No es el momento de mirar hacia atrás y las anteriores mociones de censura. Es el momento de centrarse en resolver las preocupaciones de los vecinos y vecinas del municipio. Lo importante es que tenemos un pacto sólido que nos va a permitir trabajar con planificación durante los próximos cuatro años. Un acuerdo de gobierno que va a posibilitar los proyectos que necesita el municipio, y lo vamos a hacer con estabilidad, responsabilidad y gestión. Este es el compromiso de CC para La Oliva. Además, lo hago acompañado de un equipo joven, pero con experiencia, que está preparado para gobernar y para el cambio que necesita La Oliva. Al mismo tiempo, esperamos que la oposición sea constructiva y que haya acercamiento en los temas que más nos preocupan y que son prioritarios para el municipio: infraestructuras, vivienda, seguridad ciudadana. Esto es lo que nos ocupa ahora mismo.

– Su partido, CC, consiguió 2.080 votos en la elecciones del 28 de mayo, 400 más que en los comicios de 2019. O sea, que creció en apoyos a pesar de que estaban ustedes en el oposición. ¿Cómo explica este aumento de votos sin estar gobernando?

– Tras la moción de censura, nos tocó ir a la oposición y estoy orgulloso del trabajo que, como equipo, hemos hecho. Los vecinos y las vecinas del municipio de La Oliva han sabido valorar el trabajo que realizamos desde la oposición. Somos la fuerza más votada, seguimos siendo el partido con mayor representación y lo que toca ahora es trabajar desde el grupo de gobierno para tener La Oliva que queremos, sin intereses más allá de mejorar el lugar donde vivimos todos y todas. Con una gestión pensando en el hoy y en el mañana. Por supuesto, agradecer, de todo corazón, el apoyo recibido. Agradecer a todas aquellas personas de La Oliva que han creído en nosotros y que han depositado su confianza no sólo en mí como alcalde, sino en todo el equipo de personas que me acompaña.

– Dijo antes de las elecciones que «nuestra única línea roja es Pilar González, anterior alcaldesa. Una persona que nos ha traicionado, se hace difícil confiar en ella». ¿Lo sigue manteniendo?

– Nosotros hemos demostrado que podemos dialogar con todos los partidos. Incluso estando en la oposición, siempre hemos estado abiertos al diálogo y buena prueba de ello es que el gobierno, aún estando en minoría, consiguió sacar muchas acciones adelante contando con nuestro apoyo. Sin embargo, siempre hemos dicho que nuestra única línea roja es, efectivamente, Pilar González. No podemos confiar en las personas que anteponen sus intereses particulares y los sillones a las preocupaciones de la ciudadanía. Fueron cuatro años duros y no podemos permitirnos otros cuatro años iguales. En cuanto a la continuidad de los proyectos ya iniciados, no somos de destruir proyectos. Van a tener continuidad todas aquellas actuaciones que fueron iniciadas por el anterior grupo de gobierno que vayan en favor del bienestar de las personas de La Oliva.

Ampliar Javier Melián / Acfi Press

– Hablar del municipio de La Oliva es hablar de seguridad ciudadana, sobre todo en Corralejo. ¿Cómo va a luchar contra este problema desde su grupo de gobierno CC-PSOE?

– Afrontar el problema de la seguridad ciudadana es una de nuestras prioridades para el municipio de La Oliva. No cabe ninguna discusión en esto. Lo que vamos a hacer es enfrentar esta problemática y aumentar las plazas de policía local y bomberos. Para ello, lo primero es incorporar las plazas que han quedado vacantes algunas de ellas por jubilaciones también es indispensable alcanzar un acuerdo en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permita aumentar las plazas. Nos hemos comprometido a hacerlo y vamos a cumplirlo. Los servicios no han crecido a la misma velocidad que la población del municipio y eso se nota notablemente en asuntos como la seguridad ciudadana o la vivienda.

– También relacionado con la seguridad ciudadana está otro problema: la ocupación ilegal de viviendas. ¿Soluciones desde su equipo de concejales?

– La falta de vivienda nos lleva a la precariedad laboral y a la inseguridad ciudadana. Lo que hay que hacer es poner todos los esfuerzos en solucionar el problema de la vivienda. Un asunto generalizado en toda Fuerteventura, pero en algunas zonas del municipio de La Oliva es especialmente preocupante. Trabajar para que la vivienda no sea el problema que es hoy en día. Por eso, desde nuestra gestión vamos a promover suelo para tener vivienda pública y facilitar también la promoción privada. Que tener un lugar para vivir no sea un privilegio, sino un derecho básico de las personas.

– La polémica se cierne sobre el proyecto de ampliación del puerto de Corralejo. ¿A favor o en contra de esta obra que abriría el muelle a cruceros, pero que conllevaría desventajas irreversibles de las que avisan los colectivos ecologistas?

– Somos conscientes que necesita de una inversión para su rehabilitación y mantenimiento, esta infraestructura portuaria con la gran cantidad de pasajeros que transporta a diario debe estar en buenas condiciones para la conexión del eje oriental, los puertos deben estar en buenas condiciones, tenemos que tener en cuenta la dependencia que desde una isla se tiene con estas infraestructuras portuarias. Sin embargo, no estaremos de acuerdo, ni estaremos a favor de ejecutar un proyecto donde no estén todos los sectores conforme debe hacerse desde el diálogo y el consenso con todos los sectores, colectivos afectados y con las administraciones locales y sobre todo habrá que ajustar el proyecto para que no afecte a la biodiversidad y las corrientes del estrecho de la Bocaina que entran a la bahía de Corralejo.

Ampliar Javier Melián / Acfi Press

– ¿A favor o en contra de mantener la actual capacidad de carga de la isla de Lobos?

– Nuestro futuro pasa por proteger nuestro territorio. La población continúa creciendo y tenemos que adaptarnos a esto cambios. Por este motivo, desde el Ayuntamiento vamos a trabajar en un Plan General de Ordenación del municipio de La Oliva que sea sostenible y respetuoso con los espacios naturales. Vivimos en un lugar fantástico del que nos sentimos muy orgullosos, con mucho presente y con mucho futuro, pero tenemos que cuidarlo entre todos y todas. Sin recursos naturales, nos quedamos sin nada. En cuanto al islote de Lobos, debe regularse su capacidad de carga y estamos seguros de que, con Lola García en la presidencia del Cabildo, esos planes de gestión estarán en esta legislatura. Es lo que necesita el municipio de La Oliva y Fuerteventura.

- ¿Respira aliviado desde que Transición Ecológica, tras el traspaso de competencias desde el Estado, concedió la licencia de modernización al hotel Oliva Beach?

- Los que esperamos puedan respirar aliviados son los 400 trabajadores y sus familias que podrían perder su sustento. Han estado sometidos a una enorme presión e incertidumbre, esperando soluciones y alternativas. Nosotros lo que siempre hemos defendido es que se respete el traspaso de competencias en materia de Costas a Canarias y que se siga manteniendo. Que se cumpla con nuestro Estatuto de Autonomía. También hay que agradecer el trabajo que han hecho los diputados parlamentarios de CC por defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras.

- Suena que a CC le tocará en el Gobierno de Canarias la Consejería de Sanidad. ¿Es el momento entonces de que Corralejo tenga nuevo centro de salud?

- El municipio cuenta con recursos muy deficientes y saturados en materia sanitaria. Nosotros vamos a defender las infraestructuras que merecen los vecinos y vecinas de La Oliva, independientemente de la fuerza política que ostente la Consejería de Sanidad en el Gobierno de Canarias. En el caso del Centro de Salud II, fue precisamente el trabajo de CC desde el Ayuntamiento de La Oliva lo que permitió tener el suelo para su construcción. Vamos a continuar trabajando para desbloquear esta infraestructura que sea una realidad de una vez por todas. Lo haremos de forma coordinada con Lola García en el Cabildo y, por supuesto, el Gobierno de Canarias, independientemente de quien sea el consejero. No sólo el Centro de Salud Corralejo II, sino también otros recursos como el consultorio local de El Cotillo. Los vecinos y vecinas del municipio de La Oliva merecen infraestructuras y servicios de primera y que estén a la altura.