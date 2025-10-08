Isaac Rosa, Nieves Concostrina, Nativel Preciado y Kiko Amat en la 35ª Feria del Libro de Fuerteventura 

El Premio Alexis Ravelo será entregado este año a la asociación Raíz del Pueblo por su dedicación y difusión de la cultura. El ciclo 'El escritor y tú' regresa una edición más a la feria del libro con Agustín Fernández Mallo, autor de más de una veintena de obras que incluyen novelas, ensayos, poesía y otros tipos de narrativa

La presidenta Lola García y el consejero de Cultura, Rayco León, entre otros, en la presentación de la 35ª Feria del Libro de Fuerteventura.

Isaac Rosa, Nieves Concostrina, Vicente Vallés, Blanca Lacasa, Kiko Amat, Agustín Fernández Mallo y Nativel Preciado son algunos de los autores que participan en la 35 edición de la Feria del Libro de Fuerteventura que se celebra del 23 al 26 de octubre en la plaza del Palacio de Formación y Congresos, en Puerto del Rosario.

El poeta y escritor Benjamín Prado será el encargado de pregonar esta edición. Prado dará el pistoletazo de salida con su pregón a cuatro días de presentaciones de libros y firmas en un año en el que visitarán la feria: Isaac Rosa, Nieves Concostrina, Benjamín G. Rosado, Kiko Amat, María de las Nieves Pérez Cejas, Paulina Flores, Elena Correa, Nativel Preciado, Rafael Reig, Blanca Lacasa, Vicente Vallés, Berna González Harbour, junto a los majoreros Marcos Hormiga, Violeta Chacón, Javier Tendero, y María Aroa Suárez.

El ciclo 'El escritor y tú' regresa una edición más a la feria del libro con Agustín Fernández Mallo, autor de más de una veintena de obras que incluyen novelas, ensayos, poesía y otros tipos de narrativa. Es uno de los miembros más destacados de la llamada Generación Nocilla.

Además, la Feria del Libro de Fuerteventura se suma a la celebración del Día de las Letras Canarias, dedicado este año a Alonso Quesada, con una mesa en la que Marcos Hormiga, Beatriz Morales y Victoriano Santana abordarán la obra del autor grancanario.

La feria se ha convertido en los últimos años en un festival cultural abierto a otras disciplinas como la danza, el circo, el teatro o la música. El cantante Muerdo ofrecerá un concierto en la Carpa Josefina Plá el 24 de octubre.

Un día antes, el 23 de octubre, el cantautor Nacho Vegas y el poeta Rafael Espejo conversarán de poesía y música en el encuentro 'La obra generacional', mientras los valencianos Visitants aterrizan en Fuerteventura, tras su paso por los festivales de Tárrega y el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, con 'Mascletá poética', una propuesta que aúna teatro, poesía y danza que se podrá ver en la Isla el 24 de octubre.

La danza vuelve un año más al suelo de la Feria del Libro. La compañía valenciana Marroch representará 'Rosa de Papel', un espectáculo inspirado en la vida del poeta y periodista valenciano Vicent Andrés Estellés, mientras que bailarín majorero Aarón Comino estrenará en la feria su último espectáculo, 'No pidas sardinas fuera de temporada', un solo coreográfico inspirado en textos de Virginia Woolf.

La feria se convertirá en una gran carpa circense con los espectáculos Xpectro de los andaluces Zen del Sur.

Uno de los platos fuertes de esta edición correrá a cargo de la compañía gallega Pistacatro que, junto a la Banda de la Escuela Insular de Música de Fuerteventura, dirigida por Javier Santos pondrán en escena 'Orquesta malabares'. Asimismo, se desarrollará el espectáculo 'Fisgoneo' de CÍA De Tal Palo, procedente de Barcelona.

Tras su paso por Sagunt a escena, en Valencia, y el Grec, el festival de Barcelona, el público majorero podrá ver sobre las tablas de la Sala Sinfónica del Palacio de Formación y Congresos el monólogo 'En mitad de tanto' fuego', inspirado en La 'Ilíada' de Homero con Rubén de Eguía y texto de Alberto de Conejero.

El espectáculo de clausura correrá a cargo del actor Pepe Viyuela y el barítono Luis Santana que presentan 'La Risa en Verso', un recital en torno al humor a través de una selección de fragmentos y relatos de los grandes escritores de la literatura española con la personal visión de uno de los actores más queridos de la escena nacional.

La feria también tiene una amplia programación para escolares y público familiar. Los catalanes Festuc Teatre representarán 'Bunji, la pequeña coala'; desde Valencia llega la compañía Lucas Escobedo con 'Los mañas', mientras que la compañía de títeres La canica representará una versión del clásico 'El mago de Oz'.

Desde Castilla-La Mancha visitan la feria las compañías Ultramarinos de Lucas y Tumbalobos Teatro con las obras 'Pinocho' y 'El Quijote', respectivamente.

Los narradores GemaGe, Cristina Quesada y Juan Carlos Toste acercarán el mundo de los cuentos a los escolares de la Isla en un año en el que El tren de las Letras volverá a recorrer las calles de la capital acercando a las familias hasta la feria.

El Premio Alexis Ravelo será entregado este año a la asociación Raíz del Pueblo por su dedicación y difusión de la cultura. El Premio Alexis Ravelo es un galardón ideado por la organización de la Feria con el que en cada edición se reconoce el trabajo de personas y colectivos que trabajan en el fomento del libro y la lectura, así como su implicación con la Feria del Libro de Fuerteventura.

La Feria del Libro está organizada por el Centro Bibliotecario Insular, dependiente de la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, y cuenta con la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno.