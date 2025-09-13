No al interés público y social del proyecto de planta fotovoltaica Majorera I El Cabildo basa su posición en informes medioambientales

El Cabildo ha denegado la declaración de interés público y social del proyecto de planta fotovoltaica Majorera I, por situarse en una zona susceptible de inundaciones según el Plan Hidrológico y en terrenos constituidos, íntegramente, por gavias. Así se aprobó en el último Consejo de Gobierno, que acordó la denegación atendiendo a que de lo contrario se afectaría a una zona considerada clave en Tuineje, sita en la entrada de la localidad de Gran Tarajal.

Los informes de Patrimonio Cultural del Cabildo y Consejo Insular de Aguas resultaron desfavorables. Para el CIAF, se trata de una zona susceptible de inundación por avenidas ordinarias y afecta a un sistema tradicional como las gavias, en contra de la planificación hidrológica insular. Y Patrimonio Cultural matiza que las gavias son un bien cultural relacionado con la actividad agrícola tradicional de valor patrimonial, paisajístico e hidrológico.

Según la presidenta, Lola García, «no vamos a permitir, en ningún momento, que estos sistemas energéticos impacten negativamente sobre nuestro patrimonio y entornos naturales». Añadió la consejera de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, que el Cabildo trabaja ya en el Plan Territorial Energético (Plan-TE), con el objetivo de combinar la implantación de energías limpias con la protección del territorio.

Majorera I prevé ocupar 4,3 hectáreas y poner 7.560 módulos fotovoltaicos, junto con una subestación y línea soterrada.