Se incrementa la criminalidad, con la excepción de Puerto del Rosario Entre enero y junio hubo que tramitar 3.942 denuncias penales, con auge del 11,4%. No constan asesinatos, ni homicidios

L.S.R.J. Puerto del Rosario Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:41

En 2025 se observa incremento de la criminalidad en suelo majorero, a tenor de las estadísticas dadas a conocer por el Ministerio del Interior ceñidas al primer semestre. Se registraron 3.942 denuncias por Guardia Civil y Policía Nacional, con repunte del 11,4% con respecto al inicio de 2024.

La subida se explica por el aumento de la criminalidad convencional, con 3.398 casos e incremento del 16,4%. Destacan los casos de orden menor con 1.898 casos y auge del 7,2%; los hurtos, con 1.148 casos y aumento del 37,8%; y los delitos sexuales, con justo 45 casos e incremento porcentual del 2,3%.

Va a menos la cibercriminalidad, como en otros puntos de Canarias. Constan en el primer semestre 544 denuncias, con una rebaja porcentual aquí del 12,4%.

Por fortuna, entre enero y junio no hubo que lamentar casos de asesinatos y homicidios, como pasó también en 2024. Tampoco se dieron secuestros. Y fueron a menos los casos de tráfico de drogas, al constar justo 18 actuaciones, con bajada del 30,8%.

Haciendo balance por municipios, fue en Puerto del Rosario donde la criminalidad tuvo mayor incidencia en suelo majorero en la primera mitad de 2025. Constan 1.263 casos penales, con rebaja de delitos del 5,7%; siendo el único territorio de La Maxorata con menos criminalidad.

La Oliva, como es común, queda como el segundo ámbito con más delitos en la isla. Constan 1.052 denuncias penales de enero a junio, con subida del 20,5%; según las cuentas de Interior.

Pájara registró 875 denuncias penales en los primeros seis meses del año. Sube la criminalidad en este ámbito territorial en un porcentaje concreto del 33%.

Tuineje, Betancuria y Antigua, en conjunto, fueron escenario de 752 delitos en el primer semestre, se puede inferir del balance oficial. Hay repunte del 12,2%.